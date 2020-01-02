"Слуга народа" хочет оставить для голосования в парламенте только четверг

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают голосовать на пленарной неделе только в четверг. На обсуждение проектов законов планируют оставить вторник и среду.

Соответствующий документ в Верховной Раде зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие нардепы из этой фракции.

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Как предлагают изменить структуру пленарных заседаний

Во вторник и среду будут обсуждать законопроекты по процедуре первого, второго или третьего чтения, в четверг нардепы будут голосовать.

При рассмотрении законопроектов во втором чтении Рада будет проводить голосование по каждому предложению, поправке, которые предварительно поддержали не менее третью голосов.

Голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после голосования относительно отклоненных предложений.

В повестку дня вне очереди без голосования будут вносить законопроекты, которые президент определил неотложными.

Сейчас голосования в Верховной Раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда – в пятницу.

Первый месяц работы Верховной Рады IX созыва – сентябрь 2019 года – отличился большой активностью (так называемый турборежим) – было принято очень много законопроектов.