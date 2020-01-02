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      "Слуга народа" хочет оставить для голосования в парламенте только четверг

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      "Слуги народа" хотят оставить на голосование только четверг / dw.com

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают голосовать на пленарной неделе только в четверг. На обсуждение проектов законов планируют оставить вторник и среду.

      Соответствующий документ в Верховной Раде зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие нардепы из этой фракции.

      Читайте также: Законы, которые изменят жизнь украинцев в ​​2020 году

      Как предлагают изменить структуру пленарных заседаний

      • Во вторник и среду будут обсуждать законопроекты по процедуре первого, второго или третьего чтения, в четверг нардепы будут голосовать.
      • При рассмотрении законопроектов во втором чтении Рада будет проводить голосование по каждому предложению, поправке, которые предварительно поддержали не менее третью голосов.
      • Голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после голосования относительно отклоненных предложений.
      • В повестку дня вне очереди без голосования будут вносить законопроекты, которые президент определил неотложными.

      Сейчас голосования в Верховной Раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда – в пятницу.

      Первый месяц работы Верховной Рады IX созыва – сентябрь 2019 года – отличился большой активностью (так называемый турборежим) – было принято очень много законопроектов.

      Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      сегодня
      3599
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия
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