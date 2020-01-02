"Слуга народа" хочет оставить для голосования в парламенте только четверг
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают голосовать на пленарной неделе только в четверг. На обсуждение проектов законов планируют оставить вторник и среду.
Соответствующий документ в Верховной Раде зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие нардепы из этой фракции.
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Как предлагают изменить структуру пленарных заседаний
- Во вторник и среду будут обсуждать законопроекты по процедуре первого, второго или третьего чтения, в четверг нардепы будут голосовать.
- При рассмотрении законопроектов во втором чтении Рада будет проводить голосование по каждому предложению, поправке, которые предварительно поддержали не менее третью голосов.
- Голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после голосования относительно отклоненных предложений.
- В повестку дня вне очереди без голосования будут вносить законопроекты, которые президент определил неотложными.
Сейчас голосования в Верховной Раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда – в пятницу.
Первый месяц работы Верховной Рады IX созыва – сентябрь 2019 года – отличился большой активностью (так называемый турборежим) – было принято очень много законопроектов.
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