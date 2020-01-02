"Слуга народу" хоче залишити для голосування в парламенті лише четвер

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують голосувати на пленарному тижні лише у четвер. На обговорення проєктів законів планують залишити вівторок та середу.

Відповідний документ у Верховній Раді зареєстрував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші нардепи з цієї фракції.

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Як пропонують змінити структуру пленарних засідань

У вівторок та середу обговорюватимуть законопроєкти за процедурою першого, другого або третього читання, у четвер нардепи голосуватимуть.

При розгляді законопроєктів у другому читанні Рада проводитиме голосування щодо кожної пропозиції, поправки, які попередньо підтримали щонайменше третиною голосів.

Голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, поправок проводитиметься після голосування щодо відхилених пропозицій.

До порядку денного позачергово без голосування вноситимуть законопроєкти, які президент визначив невідкладними.

Наразі голосування в Верховній Раді за законопроєкти відбувається у вівторок, середу, четвер та інколи – в п'ятницю.

Перший місяць роботи Верховної Ради IX скликання – вересень 2019 року – відзначився неабиякою активністю (так званий турборежим) – було ухвалено дуже багато законопроєктів.