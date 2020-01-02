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      "Слуга народу" хоче залишити для голосування в парламенті лише четвер

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      "слуги народу" хочуть залишити на голосування лише четвер / dw.com

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують голосувати на пленарному тижні лише у четвер. На обговорення проєктів законів планують залишити вівторок та середу.

      Відповідний документ у Верховній Раді зареєстрував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші нардепи з цієї фракції.

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      Як пропонують змінити структуру пленарних засідань

      • У вівторок та середу обговорюватимуть законопроєкти за процедурою першого, другого або третього читання, у четвер нардепи голосуватимуть.
      • При розгляді законопроєктів у другому читанні Рада проводитиме голосування щодо кожної пропозиції, поправки, які попередньо підтримали щонайменше третиною голосів.
      • Голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, поправок проводитиметься після голосування щодо відхилених пропозицій.
      • До порядку денного позачергово без голосування вноситимуть законопроєкти, які президент визначив невідкладними.

      Наразі голосування в Верховній Раді за законопроєкти відбувається у вівторок, середу, четвер та інколи – в п'ятницю.

      Перший місяць роботи Верховної Ради IX скликання – вересень 2019 року – відзначився неабиякою активністю (так званий турборежим) – було ухвалено дуже багато законопроєктів.

      Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      сьогодні
      6814
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Давид Арахамія Слуга народу
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