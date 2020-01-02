"Слуга народу" хоче залишити для голосування в парламенті лише четвер
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують голосувати на пленарному тижні лише у четвер. На обговорення проєктів законів планують залишити вівторок та середу.
Відповідний документ у Верховній Раді зареєстрував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші нардепи з цієї фракції.
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Як пропонують змінити структуру пленарних засідань
- У вівторок та середу обговорюватимуть законопроєкти за процедурою першого, другого або третього читання, у четвер нардепи голосуватимуть.
- При розгляді законопроєктів у другому читанні Рада проводитиме голосування щодо кожної пропозиції, поправки, які попередньо підтримали щонайменше третиною голосів.
- Голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, поправок проводитиметься після голосування щодо відхилених пропозицій.
- До порядку денного позачергово без голосування вноситимуть законопроєкти, які президент визначив невідкладними.
Наразі голосування в Верховній Раді за законопроєкти відбувається у вівторок, середу, четвер та інколи – в п'ятницю.
Перший місяць роботи Верховної Ради IX скликання – вересень 2019 року – відзначився неабиякою активністю (так званий турборежим) – було ухвалено дуже багато законопроєктів.
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