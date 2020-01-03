Кожен третій український депутат використовує свої повноваження, щоб літати в ОАЕ, – КВУ
Комітет виборців проаналізував склади депутатських груп із міжпарламентських зв'язків із зарубіжними країнами. Зокрема, було проаналізовано, до груп яких країн найчастіше записуються народні депутати, щоб їздити для обміну досвідом.
Загалом у Верховній Раді України діє 47 таких груп, кожна з яких представляє окрему країну, повідомляє Комітет виборців України.
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Найпопулярніші серед українських депутатів міжпарламентські групи:
- Сполучені Штати Америки – 176 депутатів;
- Канада – 144;
- Велика Британія – 135.
До популярних напрямків входять ще ціла низка країн: Польща, Німеччина, Італія, Швейцарія, Ізраїль, Франція, Литва. Втім серед популярних напрямків є й абсолютно екзотичні варіанти:
- Об'єднані Арабські Емірати – 118 депутатів;
- Японія – 117;
- Куба – 48;
- Сінгапур – 48;
- Південна Корея – 41;
- Саудівська Аравія – 21;
- Монако – 17.
У Комітеті виборців пояснили, що у такий спосіб депутати використовують свої повноваження для політичного туризму. Участь у групі з міжпарламентських зв'язків дає можливість подорожувати до цієї країни. Тому популярністю і користуються настілкьи екзотичні напрямки.
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Практичної користі від таких подорожей мало. Наприклад, у монархічній Саудівській Аравії роль парламенту дуже занижена і далека від українських реалій. Так само мало користі від поїздок в ОАЕ чи Монако.