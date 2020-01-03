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      Кожен третій український депутат використовує свої повноваження, щоб літати в ОАЕ, – КВУ

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      У які екзотичні країни українські нардепи їздять для обміну досвідом / eurointegration.com.ua

      Комітет виборців проаналізував склади депутатських груп із міжпарламентських зв'язків із зарубіжними країнами. Зокрема, було проаналізовано, до груп яких країн найчастіше записуються народні депутати, щоб їздити для обміну досвідом.

      Загалом у Верховній Раді України діє 47 таких груп, кожна з яких представляє окрему країну, повідомляє Комітет виборців України.

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      Найпопулярніші серед українських депутатів міжпарламентські групи:

      • Сполучені Штати Америки – 176 депутатів;
      • Канада – 144;
      • Велика Британія – 135.

      До популярних напрямків входять ще ціла низка країн: Польща, Німеччина, Італія, Швейцарія, Ізраїль, Франція, Литва. Втім серед популярних напрямків є й абсолютно екзотичні варіанти:

      • Об'єднані Арабські Емірати – 118 депутатів;
      • Японія – 117;
      • Куба – 48;
      • Сінгапур – 48;
      • Південна Корея – 41;
      • Саудівська Аравія – 21;
      • Монако – 17.

      У Комітеті виборців пояснили, що у такий спосіб депутати використовують свої повноваження для політичного туризму. Участь у групі з міжпарламентських зв'язків дає можливість подорожувати до цієї країни. Тому популярністю і користуються настілкьи екзотичні напрямки.

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      Практичної користі від таких подорожей мало. Наприклад, у монархічній Саудівській Аравії роль парламенту дуже занижена і далека від українських реалій. Так само мало користі від поїздок в ОАЕ чи Монако.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Подорожі Новини США ОАЕ Велика Британія Канада
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