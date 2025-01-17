Сейчас украинская сторона не имеет подтверждений смерти Дженкинса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Слідство.Інфо".

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Что известно о видео казни Дженкинса

Командование Сухопутных войск утверждает, что Оскар Дженкинс попал в плен на Луганщине и с 16 декабря 2024 года имеет статус военнопленного.

В то же время 15 января иностранные СМИ распространили информацию о том, что Дженкинса могли замучить российские военные. Они ссылаются на слова собратьев, которые, вероятно видели тело мужчины.

В частности, один из иностранных бойцов сказал ABC News, что считает Дженкинса убитым.

Во время процесса идентификации они использовали его татуировки, и оказалось, что это был он... у него на руке было вытатуировано слово "веган",

– говорит собрат Оскара.

Еще один боец с позывным "Гамп" рассказал изданию Zmina, что во время столкновения с россиянами Дженкинс был с четырьмя другими военными. По его словам, австралийского бойца взяли в плен, пытали и впоследствии казнили.

Журналисты "Слідства. Інфо" пообщались с еще одним собратом Дженкинса, который также считает, что австралийского добровольца убили россияне. В частности, он прислал видео, на котором видно тела солдат на кузове автомобиля.

За кадром можно услышать, как кто-то говорит по-русски и угрожает убить всех "австралийских наемников". Отметим, что это видео ранее распространялось Telegram-каналами.

Однако, журналисты верифицировали видео и выяснили, что идентичный ролик, впрочем, без русской озвучки, был опубликован 4 года назад на одном из иранских видеосервисов.

Более того, автор видео подписал ролик как "Цена Карабаха" и добавил хэштеги "Карабах", "война", "солдаты". Журналисты также сообщают, что в оригинальном видео звучит армянский язык.

Что известно об Оскаре Дженкинсе

Как пишет издание, Дженкинс проходил службу в 402-м отдельном стрелковом батальоне, который входит в состав 66-й ОМБр ВСУ. Он подписал контракт 4 апреля 2024 года и пропал без вести 16 декабря во время выполнения боевого задания на Луганщине.

В Сухопутных войсках говорят, что сейчас Дженкинс имеет статус военнопленного и факта передачи его тела не было. В то же время в Офисе генпрокурора также сообщили, что не имеют никаких подтверждений гибели бойца.

Однако 22 декабря 2024 года российский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео, на котором российские военные допрашивают и избивают австралийского бойца.

Пленный называется Оскаром Дженкинсом, говорит, что ему 32 года, он воюет в ВСУ и является учителем биологии по специальности. Уже 16 января Сладков заявил, что Дженкинса якобы перевезли в Россию.

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко говорит, что информация о казни Дженкинса могла быть специальной информационной операцией россиян. Он также добавляет, что целью такого ИПСО является запугивание представителей иностранных государств, чтобы они не ехали воевать за Украину.

Заметим, что Австралия начала расследование относительно возможной казни пленного австралийца Оскара Дженкинса и вызвала российского посла для объяснений ситуации. Премьер Австралии Энтони Албанизе заявил, что страна готова принять самые решительные меры, если казнь подтвердится.