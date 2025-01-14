В суде решили, что военные "нарушили суверенитет" России и "незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области с целью осуществления террористической операции". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медузу".

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Что известно об украинских заключенных пленных

По данным издания, украинским военным инкриминировали теракт по предварительной договоренности. Суд обвинил их в том, что они "неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям".

Российские прокуроры утверждают якобы украинские воины на территории России запрещали гражданам пользоваться мобильными телефонами. Кроме этого, также заявляют, что они ограничивали передвижение граждан и не позволяли им эвакуироваться.

В результате 2-й окружной военный суд Москвы признал Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабу и Олега Вовка виновными в "совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий".

Подобные случаи случаются уже не впервые. Россия сажает не только украинских военных, но и гражданских украинцев. Недавно 19-летнего дончанина Даниила Ефимова осудили на 12 лет колонии строгого режима за то, что парень поддерживал Украину и донатил деньги на ВСУ в фонд Сергея Притулы.