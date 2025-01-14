У суді вирішили, що військові "порушили суверенітет" Росії та "незаконно вторглися на територію Кореневського району Курської області з метою здійснення терористичної операції". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медузу".

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Що відомо про українських ув'язнених полонених

За даними видання, українським військовим інкримінували теракт за попередньою домовленістю. Суд обвинуватив їх в тому, що вони "неодноразово відкривали вогонь по російських військових та мирних мешканцях".

Російські прокурори стверджують нібито українські воїни на території Росії забороняли громадянам користуватися мобільними телефонами. Окрім цього, також заявляють, що вони обмежували пересування громадян та не дозволяли їм евакуюватися.

Внаслідок цього 2-й окружний військовий суд Москви визнав Анатолія Волошина, Володимира Аршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зіновія Сигерича, Андріана Кульбабу та Олега Вовка винними у "вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила настання тяжких наслідків".

Схожі випадки трапляються вже не вперше. Росія ув'язнює не лише українських військових, а й цивільних українців. Нещодавно 19-річного Донеччанина Данила Єфімова засудили на 12 років колонії суворого режиму за те, що хлопець підтримував Україну та донатив гроші на ЗСУ у фонд Сергія Притули.