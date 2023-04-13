Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в своем стриме, информирует 24 Канал. Он отметил, что по некоторым оценкам это видео сняли еще летом.
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"Это видео показывает, что такое "русский мир", что такое россияне. Вот это они и есть такие. Там не о чем говорить о человечности и человеческом", – заявил он.
Жданов подчеркнул, что оккупанты не дают нам шанса на выживание.
"Они готовы нас уничтожать любым способом", – сказал военный эксперт.
Как в России настраивают население против украинцев: смотрите видео
Лицо "русского мира"
Олег Жданов добавил, что в российских военных пабликах преимущественно не называют украинских военных как ВСУ.
В 90% случаев они пишут "боевики". То есть они заранее настраивают население, что нас надо истреблять. Это лицо "русского мира". Если кто-то хочет в "русский мир" – пожалуйста, добро пожаловать,
– заявил он.
Военный эксперт отметил, что Украина будет требовать выдачи этих преступников.
"Думаю, наша разведка найдет авторов этого видео и причастных к нему людей. Соответственно, их будут привлекать. Каким образом – я не знаю", – рассказал Жданов.
Он не сомневается, что их привлекут к ответственности.
Казнь украинского пленного: последние новости
- В сети 11 апреля обнародовали видео, где россияне жестоко казнят украинского бойца. Ему оккупанты отрезают голову.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская разведка предварительно установила, кто казнил украинского военного. А также, где это произошло.
- Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что получает десятки подобных видео. По его словам, могут быть тысячи таких случаев.
- К смертной казни военнослужащего могли быть причастны бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом свидетельствует один из бежавших в Норвегию вагнеровцев, который узнал на видео своих "коллег".