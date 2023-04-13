Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у своєму стрімі, інформує 24 Канал. Він зазначив, що за деякими оцінками це відео зняли ще влітку.

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"Це відео показує, що таке "рускій мір", що таке росіяни. Ось це вони і є такі. Там нема про що говорити щодо людяності та людяного", – заявив він.

Жданов наголосив, що окупанти не дають нам шансу на виживання.

"Вони готові нас знищувати будь-яким способом", – сказав військовий експерт.

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Обличчя "руского міра"

Олег Жданов додав, що у російських військових пабліках переважно не називають українських військових як ЗСУ.

У 90% випадків вони пишуть "бойовики". Тобто, вони заздалегідь налаштовують населення, що нас треба винищувати. Це обличчя "руского міра". Якщо хтось хоче в "рускій мір" – будь ласка, ласкаво просимо,

– заявив він.

Військовий експерт зазначив, що Україна буде вимагати видачі цих злочинців.

"Думаю, наша розвідка знайде авторів цього відео та причетних до нього людей. Відповідно, їх будуть притягувати. У який спосіб – я не знаю", – розказав Жданов.

Він не сумнівається, що їх притягнуть до відповідальності.

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