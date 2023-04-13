Лубінець погодився з твердженням, що на сьогодні ні Україні, ні світ не мають механізму захисту українських військовополонених, адже Росія не дотримується Женевської конвенції.

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Україна та світ не мають механізму захисту українських полонених

За словами омбудсмена, Росія демонструє всьому світу, що також не дотримується Статуту ООН та низки інших ратифікованих конвенцій про боротьбу з тероризмом.

Я дуже довго можу перераховувати міжнародно-правові акти, яких Російська Федерація не те, що не дотримується, вона всьому світу показує, що вона чхати хотіла на свої зобов’язання,

– сказав Лубінець.

На його думку, у першу чергу в ситуації має розібратися ООН, оскільки не існує системи захисту прав людини, зокрема військовослужбовців.

"І у нас, на жаль, системи захисту прав людини, у тому числі прав військовослужбовців, не існує. Це треба визнати. І ООН, як беззуба організація, в першу чергу повинна з цим щось робити", – додав Лубінець.

Українські полонені під цілодобовим тиском і тортурами

Омбудсмен погоджується, що реакція світової спільноти після публікації відео з черговою стратою українського полоненого є недостатньою. Лубінець зазначив, що таких страт може бути значно більше, що він і намагається донести колегам.

У своєму листі до омбудсменів світу, до міжнародних організацій я порушую питання, що, по-перше, це ж тільки один з прикладів, які ми показали, які опублікувала російська сторона. А насправді їх дуже багато, їх тисячі. Можливо, навіть десятки тисяч,

– сказав він.

Лубінець повідомив, що вимагає, щоб Комітет ООН з прав людини окремо розглянув ситуацію з правами військовополонених української армії. За його словами, українські воїни фактично не в полоні, а під цілодобовим тиском і тортурами.

"І, знову ж таки, чому подібної реакції, як зараз, ми не отримували після Оленівки? У нас це ж не поодинокі випадки. Ви згадайте, що було подібне відео, де російський військовослужбовець на камеру просто відрізає статеві органи в українського військовополоненого! І їх безліч!", – додав він.

Омбудсмен розповів, що отримує чимало подібних відео, які зі зрозумілих причин не публікують.

І я насправді як омбудсмен України отримую десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальне провадження. Це робить Офіс генпрокурора України. Але реакція світу повинна бути миттєвою, не тільки слова, не тільки "глибока занепокоєність", яку ми чуємо з 2014 року,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що потрібні дієві кроки, зокрема порушення питання на різних майданчиках, а також окрема резолюція ООН.

"І як результат цієї резолюції, виключення Російської Федерації з лав ООН. Також я закликав омбудсменів світу, щоб вони продовжили спілкування зі своїми національними парламентами, щоб визнавати Російську Федерацію країною-терористкою. Тобто так діють виключно терористи. Терористам не місце поруч з демократичними, цивілізованими країнами. Просто це треба терміново зробити. Я маю на увазі, виключити Російську Федерацію з лав усіх міжнародних організацій та інституцій", – резюмував Лубінець.

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