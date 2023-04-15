Об этом в авторской колонке для сайта 24 Канала заявил исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

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Страх является движущей силой в российском обществе

Шаповалов отметил, что главной метафизической задачей российской пропаганды была дегуманизация общества. Сначала российского, чтобы оно стало толерантным к убийствам и нарушению законов. Далее – украинцев в глазах россиян, чтобы можно было убивать "без угрызений совести".

Даже в психологических исследованиях общества государства-агрессора ясно видно, что значительная часть граждан присоединяется к поддержке войны и жестокости, пытаясь таким образом обезопасить себя.

Присоединиться к тем, кого они считают сильными, чтобы думать, что они (россияне – 24 Канал) тоже сильны. Но это психологический баг. Потому что на самом деле им страшно – они привыкли бояться власти,

– подчеркнул Шаповалов.

Он объяснил, что кремлевский диктатор и его окружение всегда использовали именно страх как основополагающий элемент построения их общества.

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"Россияне тянут друг друга в пропасть садизма"

Более или менее образованные россияне понимают, что за преступления против Украины и ее граждан придется отвечать. А жестокость к украинцам должна сформировать у граждан агрессора уверенность, что все они замазаны этой кровью. Следовательно, якобы нет другого выхода, кроме как продолжать войну, молчать и поддерживать режим.

"Любой солдат, который отрезал кому-то голову, или пытал, становится зависимым от тех, кто это видел или снял на видео. И после этого возврата уже нет. Единственное, что они могут делать - убивать и пытать дальше, втягивая в эту воронку еще большее количество людей", – подчеркнул Шаповалов.

Также добавил, что так никто не будет сдаваться в плен и давать показания в суде, не будет шанса на более-менее нормальную жизнь даже в изолированной и осужденной России.

Садизм стал нормой. Толерантность к садизму становится нормой. Это и есть Россия,

– подытожил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Обратите внимание! Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что получает десятки подобных видео. Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что реакция мирового сообщества после публикации кадров с казнью пленного недостаточна. Лубинец отметил, что таких казней может быть гораздо больше, что он и пытается донести коллегам.



Международное сообщество должно немедленно отреагировать на действия российских террористов. В частности, привлечь их к ответственности.