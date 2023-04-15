Об этом в авторской колонке 24 Канала писал Андрей Шаповалов. Он считает, что приравнивать россиян к животным – слишком большая честь.
Смотрите также Не важно, кто поступил, отвечать должна вся страна, – экс-генпрокурор о казни украинца
Что хотела доказать Россия этим видео
Я не знаю, можно ли называть тех, кто это сделал животными. Животные не убивают ради развлечения или пропаганды,
– пишет Шаповалов.
По его мнению, главной, метафизической задачей российской пропаганды изначально была дегуманизация общества – сначала русского, чтобы оно стало толерантным к убийствам и нарушению законов, а затем – украинцев в глазах россиян, чтобы украинцев можно было убивать без угрызений совести.
Шаповалов добавляет, что, публикуя такие видео, российская пропаганда рассчитывает именно на реакцию цивилизованного мира – осуждение и дальнейшую изоляцию. Это позволит Кремлю повысить температуру внутри страны и заставит бояться население еще больше и объединять его вокруг зла.
"В психологических исследованиях российского общества четко видно, что значительная часть россиян присоединяется к поддержке войны и жестокости, пытаясь таким образом обезопасить себя, присоединиться к тем, кого они считают сильными, чтобы думать, что они тоже сильные. Но это психологический баг. Потому что на самом деле им страшно – они привыкли бояться власти", – считает автор.
Он добавляет, что российский диктатор и его окружение всегда использовали страх как основной элемент построения их общества. Да и вообще сама Россия как государство является преступной группировкой, построенной на страхе.
Россияне казнили украинского военного: что известно
- Российские захватчики казнили украинского героя и выложили соответствующее видео в сеть. Зверство оккупантов шокировало весь цивилизованный мир. Минобороны устанавливает личности военных преступников, казнивших воина.
- Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинская разведка приблизительно уже знает, кто эти военные преступники. В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что получает десятки подобных видео. По его словам, могут произойти тысячи таких случаев.
- К смертной казни военнослужащего могли быть причастны бойцы ЧВК "Вагнера". Об этом свидетельствует один из бежавших в Норвегию вагнеровцев. Он узнал на видео своих "коллег".