Первоначально это видео появилось на российских пропагандистских каналах, а это свидетельствует, что оно было направлено прежде всего на российскую аудиторию и содержало главный месседж для окупантов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Такого рода публикации, как зеркало, пытаются показать своим военнослужащим, что будет с ними, если они попадут в плен", – подчеркнул полковник.
Видео направлено на своих
Свитан сообщил по собственному опыту плена, что россияне чрезвычайно жестоко обращаются со своими пленными еще с 2014 года. А подобными видео с казнями они пытаются указать, что украинцы ведут себя еще хуже с теми, кого берут в плен.
Только для этого страха сдачи в плен публикуются такие видео и распространяются в пабликах России,
– подчеркнул военнослужащий.
Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец считает, что видео с казнью военного направлено на россиян, чтобы между ними усилились антиукраинские нарративы. Он также поддерживает утверждение, что так террористы запугивают своих военных, чтобы те не сдавались в украинских плен и считали, что с ними там поступят так же.
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- 11 апреля в сети появилось видео, на котором российские террористы отрезают голову украинскому военнослужащему.
- Впоследствии нашли кадры из казнью еще одних украинских военных. Предполагают, что жуткий ролик якобы сняли неподалеку от Бахмута бойцы ППК "Вагнера".
- Украинское военно-политическое руководство уже ищет виновных. Политики и силовые структуры пообещали найти всех палачей украинских военнопленных.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам с просьбой конвертировать свою реакцию от видео казни в реальные действия. Речь шла об ускорении и увеличении поставок оружия и боеприпасов и создании специального трибунала против военных преступников.