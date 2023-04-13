Первоначально это видео появилось на российских пропагандистских каналах, а это свидетельствует, что оно было направлено прежде всего на российскую аудиторию и содержало главный месседж для окупантов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Такого рода публикации, как зеркало, пытаются показать своим военнослужащим, что будет с ними, если они попадут в плен", – подчеркнул полковник.

Видео направлено на своих

Свитан сообщил по собственному опыту плена, что россияне чрезвычайно жестоко обращаются со своими пленными еще с 2014 года. А подобными видео с казнями они пытаются указать, что украинцы ведут себя еще хуже с теми, кого берут в плен.

Только для этого страха сдачи в плен публикуются такие видео и распространяются в пабликах России,

– подчеркнул военнослужащий.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец считает, что видео с казнью военного направлено на россиян, чтобы между ними усилились антиукраинские нарративы. Он также поддерживает утверждение, что так террористы запугивают своих военных, чтобы те не сдавались в украинских плен и считали, что с ними там поступят так же.

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