Дело чести, – Данилов убежден, что палачей казненного украинского военного найдут

Российские изверги казнили украинского воина и выложи видео в сеть. Алексей Данилов заявил, что палачей непременно найдут.

Анна Маляр ранее заметила, что Минобороны устанавливает личности военных преступников. Они будут отвечать за совершенное зверство. Секретарь СНБО Данилов в эфире телемарафон заявил, что найти убийц - дело чести, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Казнь украинского пленника: в ООН и ЕС отреагировали на зверство россиян

Наши спецорганы ясно понимают, что им нужно делать. Более того, для них это дело чести найти этих людей. Я более чем уверен, что это обязательно будет сделано, потому что это нельзя простить,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Как на казнь воина отреагировал президент Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что "есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают". Украинский лидер подчеркнул: видео казни воина должен видеть мир. Это видео России, какая она есть. Каждый лидер должен отреагировать. Украина ничего не забудет и не простит. Требуется проигрыш террора, приговоры для убийц и трибунал для государства-зла.

Украинский лидер подчеркнул: в Украине нужно максимально сосредоточиться на фронте. Главная цель – победить.