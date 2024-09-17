Офис генпрокурора начал расследование по поводу казни украинского военного мечом

Оккупанты казнили безоружного украинского военного, который сдался в плен, мечом. Сейчас прокуроры начали расследование по факту этого возможного преступления.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Сейчас правоохранители проводят ряд неотложных следственных и розыскных действий.

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Что сказали прокуроры о казни украинского военного

В Офисе генпрокурора отметили, что 17 сентября 2024 года в одном из телеграм-каналов опубликовали сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями вооруженных сил России в городе Новогродовка.

На обнародованных фото было видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук

Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою жестокость и цинично презирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель – найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям,

– подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

Он также отметил, что мир должен видеть жестокости оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай, ведь только совместными усилиями можно наказать это зло.

В конце концов, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Сейчас правоохранители исследуют обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц.

К слову, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, реагируя на очередную казнь украинского военнопленного, заявил, что уже направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.