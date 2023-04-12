Об этом в эфире 24 Канала сказал политический эксперт Валерий Клочок. Он напомнил о событиях 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и захватила территории на востоке Украины.
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"За этот период ничего не было сделано. В смысле адекватной оценки действий России. Тогда мир проглотил аннексию Крыма, подменяя понятия", – объяснил спикер.
Россия остается в Совбезе ООН
Еще больший абсурд ситуации придает председательство России в Совбезе ООН – структуре, которая первой занимается вопросами безопасности и является гарантом существования государств как таковых. Раньше были заявления и от украинского руководства по исключению страны-агрессора. Впрочем, тогда помехой стали бюрократические причины, отметил Валерий Клочок. Но и сегодня ни одного ответа не слышно.
"Этот случай (с казнью украинского военного – 24 Канал) должен добавить дискуссий. Но каких доказательств вам еще не хватает? Россия совершает агрессию против нашего государства. Мир сошел с ума, когда не видит таких вещей", – сказал политический эксперт.
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Отсутствие реакции мира
Валерий Клочок не верит, что мир откроет глаза, потому что нет адекватной реакции даже в вопросах передачи оружия.
Мы нуждаемся в большей помощи. Россия не собирается прекращать войну против нас. Мы должны получать средства сдерживания врага, которыми его можно бить. Сколько ждать? Россияне – несущества, которые сейчас диктуют правила всему миру,
– сказал политический эксперт.
Казнь украинского военного: что известно
- Вечером 11 апреля в сети появилось видео жестокой казни украинского военного россиянами. Сразу украинские службы принялись за расследование.
- Видео не случайно. Судя по кадрам, оно могло быть записано еще в прошлом году. Публичная казнь – политика России, чтобы деморализовать и посеять панику среди украинских сил обороны. Мир должен не только посочувствовать, но и приложить конкретные меры к наказанию преступников.
- Украинские политики и другие деятели отреагировали на зверские действия окупантов и через соцсети обратились к мировым лидерам немедленно отреагировать.