Об этом в эфире 24 Канала сказал политический эксперт Валерий Клочок. Он напомнил о событиях 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и захватила территории на востоке Украины.

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"За этот период ничего не было сделано. В смысле адекватной оценки действий России. Тогда мир проглотил аннексию Крыма, подменяя понятия", – объяснил спикер.

Россия остается в Совбезе ООН

Еще больший абсурд ситуации придает председательство России в Совбезе ООН – структуре, которая первой занимается вопросами безопасности и является гарантом существования государств как таковых. Раньше были заявления и от украинского руководства по исключению страны-агрессора. Впрочем, тогда помехой стали бюрократические причины, отметил Валерий Клочок. Но и сегодня ни одного ответа не слышно.

"Этот случай (с казнью украинского военного – 24 Канал) должен добавить дискуссий. Но каких доказательств вам еще не хватает? Россия совершает агрессию против нашего государства. Мир сошел с ума, когда не видит таких вещей", – сказал политический эксперт.

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Отсутствие реакции мира

Валерий Клочок не верит, что мир откроет глаза, потому что нет адекватной реакции даже в вопросах передачи оружия.

Мы нуждаемся в большей помощи. Россия не собирается прекращать войну против нас. Мы должны получать средства сдерживания врага, которыми его можно бить. Сколько ждать? Россияне – несущества, которые сейчас диктуют правила всему миру,

– сказал политический эксперт.

Казнь украинского военного: что известно