Про це в ефірі 24 Каналу сказав політичний експерт Валерій Клочок. Він нагадав події 2014 року, коли Росія незаконно анексувала Крим і захопила території на сході України.
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"За цей період нічого не було зроблено. В сенсі адекватної оцінки дій Росії. Тоді світ проковтнув анексію Криму, підмінюючи поняття", – пояснив спікер.
Росія залишається в Радбезі ООН
Ще більшого абсурду ситуації надає головування Росії в Радбезі ООН – структурі, яка першою займається безпековими питаннями і є гарантом існування держав як таких. Раніше були заяви і від українського керівництва щодо виключення країни-агресорки. Утім, тоді перепоною стали бюрократичні причини, відзначив Валерій Клочок. Але й до сьогодні жодної відповіді не чутно.
"Цей випадок (зі стратою українського військового – 24 Канал) має додати дискусій. Але яких доказів вам ще не вистачає? Росія чинить агресію проти нашої держави. Світ з'їхав з глузду, коли не бачить таких речей", – сказав політичний експерт.
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Відсутність реакції світу
Валерій Клочок не вірить, що світ відкриє очі, оскільки немає адекватної реакції навіть у питаннях передачі зброї.
Ми потребуємо більшої допомоги. Росія не збирається припиняти війну проти нас. Ми маємо отримувати засоби стримування ворога, якими можна його бити. Скільки ще чекати? Росіяни – неістоти, які наразі диктують правила усьому світу,
– сказав політичний експерт.
Страта українського військового: що відомо
- Ввечері 11 квітня в мережі з’явилося відео жорстокої страти українського військового росіянами. Одразу українські служби взялися за розслідування.
- Відео не є випадковим. Судячи з кадрів, воно могло бути записане ще минулого року. Публічна страта – політика Росії, аби деморалізувати та посіяти паніку серед українських сил оборони. Світ має не тільки поспівчувати, але й докласти конкретних заходів до покарання злочинців.
- Українські політики та інші діячі відреагували на звірячі дії окупантів і через соцмережі звернулися до світових лідерів негайно відреагувати.