Человек сделал себе лошадиные глаза, кошачий нос и собачьи уши: теперь хочет стать киборгом

Мужчина из Колумбии настолько изменил свой внешний вид, что теперь местные жители называют его "богом". Он уже воспроизвел на себе черты животных и теперь хочет превратиться в "настоящего киборга".

45-летний колумбиец Кейм Мортисс – настоящий фанат экстремальных модификаций тела. Кейм считает, что он самый модифицированный в своей стране и третий в Латинской Америке.

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Мужчина набил сотни татуировок и сделал себе животные черты.

Мортисс начал менять свой образ в 22 года. За это время он набил сотни татуировок, сделал 54 пирсинга, вставил 39 силиконовых и тефлоновых имплантатов, 3 кожных импланта, электронный имплантат и даже трижды прибег к шрамированию.

Также из-за любви к животным он решил воспроизвести в себе разные их черты. В частности, он сделал татуировку на глазах, чтобы иметь взгляд, как у коня и провел операцию на носу, чтобы он выглядел как кошачий. Также он раздвоил себе язык, как у змеи и превратил свои уши в собачьи. На руках он произвел эффект кожи крокодила с помощью татуировки и имплантов.

Теперь он хочет добавить себе способности робота

После "животных" перевоплощений Кейм Мортисс хочет вывести свою трансформацию на новый уровень и стать "киборгом". Он встроил электронный имплантат, который может хранить видео, музыку, фотографии и файлы. Кейм надеется однажды приспособить свой имплант так, чтобы открывать им свой дом и сейф.

Я продолжу свою эволюцию с точки зрения татуировок, а трансформация тела – страсть и мой образ жизни. Я живу своим образом и поклоняюсь своему телу. Потому что я – искусство. Далее я поставлю еще несколько имплантатов в голову, лицо и грудь, несколько трансдермальных имплантатов, сделанных специально для себя. Я хотел бы посоветовать людям, думающим об изменениях внешности, очень серьезно подумать об этом. Это не игра. У них будут проблемы с семьей и обществом,

– признался он.

Из-за облика Кейм стал объектом ненависти и преследования, особенно со стороны верующих местной церкви. Поэтому он призывает людей не судить других по внешности.