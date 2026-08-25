Россияне действуют как немцы во Второй мировой: Келлог провел параллель и назвал слабость Путина

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сравнил удары России по мирным жителям Украины с тактикой нацистской Германии против Великобритании во время Второй мировой войны. По его словам, попытки посеять страх и сломить волю населения свидетельствуют о слабости Кремля, а не о его силе.

В интервью "Насправді MAX" американский чиновник пояснил, что обстрелы гражданской инфраструктуры направлены на то, чтобы посеять отчаяние среди населения.

Что сказал Келлог о тактике россиян?

По его словам, агрессор прибегает к террору против мирных жителей именно тогда, когда не в состоянии добиться успехов на поле боя.

Он подчеркнул, что подобная стратегия запугивания уже терпела поражение в истории, в частности во время массированных бомбардировок британской столицы – Лондона.

Нацистские войска также пытались сломить сопротивление гражданского населения, однако это не принесло им желаемого результата.

Когда они не совершают атаки на военные цели в целом, они совершают атаки на мирных жителей, чтобы посеять страх и отчаяние. И это то, о чем я говорил ранее. Люди просто должны понимать, что именно это делают россияне,

– Кит Келлог, бывший спецпредставитель Дональда Трампа по Украине.

Бывший спецпредставитель подчеркнул историческую аналогию между действиями современного Кремля и событиями середины ХХ века.

Чиновник призвал сохранять решимость и продолжать выбранный курс, несмотря на все сложности противостояния. По его мнению, попытки врага совершить атаку на волю гражданского населения лишь демонстрируют бессилие Владимира Путина и в то же время подчеркивают стойкость Украины.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что российский диктатор тратит сотни миллионов долларов на единичные ночные атаки вместо решения внутренних проблем собственной страны.

На этом фоне Силы обороны Украины продолжают систематически уничтожать военную логистику агрессора в ответ на террор против мирных жителей.