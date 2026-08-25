В інтерв'ю "Насправді MAX" американський посадовець пояснив, що обстріли цивільної інфраструктури спрямовані на посіяння відчаю серед населення.

Що сказав Келлог про тактику росіян?

За його словами, агресор вдається до терору цивільних саме тоді, коли неспроможний досягти успіхів на полі бою.

Він підкреслив, що подібна стратегія залякування вже зазнавала поразки в історії, зокрема під час масованих бомбардувань британської столиці – Лондона.

Нацистські війська так само намагалися зламати опір цивільних, однак це не принесло їм бажаного результату.

Коли вони не атакують військові цілі загалом, вони атакують цивільних, щоб посіяти страх і відчай. І це те, про що я говорив раніше. Люди просто мають розуміти, що саме це росіяни й роблять,

– Кіт Келлог, колишній спецпредставник Дональда Трампа щодо України.

Ексспецпредставник наголосив на історичній аналогії між діями сучасного Кремля та подіями середини ХХ століття.

Посадовець закликав зберігати рішучість і продовжувати обраний курс попри всі складнощі протистояння. На його думку, спроби ворога атакувати волю цивільного населення лише демонструють безсилля Володимира Путіна та водночас підкреслюють стійкість України.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше радник Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначав, що російський диктатор витрачає сотні мільйонів доларів на поодинокі нічні атаки замість вирішення внутрішніх проблем власної країни.

На тлі цього Сили оборони України продовжують систематично нищити військову логістику агресора у відповідь на терор проти цивільних.