Назначение Келлога вызвало настороженность в Кремле, что могло привести к просьбе о "ротации". Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что существуют и другие версии об отсутствии Келлога в переговорной группе.

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Почему имя Келлога не было в списке

Трамп объявил состав переговорной группы для завершения войны в Украине, в которую вошли: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Волц и посол и специальный представитель Стив Уиткофф.

Однако в списке не указано имя Кита Келлога, хотя это не означает, что он вообще не будет участвовать в процессе. Поскольку Келлог был назначен только недавно, он, вероятно, будет работать больше с Украиной, тогда как Уиткофф будет фокусироваться на России.

Существует и другая версия того, почему Трамп не назвал Келлога. По словам политолога, некоторые американские президенты, в частности действующий лидер, могут иметь людей для выполнения задач как публично, так и непублично. Хотя и о Келлоге, и о Уиткоффе уже было объявлено открыто.

Келлог еще продолжит свою работу каким-то образом,

– предположил Игорь Рейтерович.

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Почему Трампу невыгодно устранять Келлога

По словам политолога, отстранение Кита Келлога может сыграть против Дональда Трампа, поскольку его назначение в России не получило положительного отклика. Вероятно, Кремль выразил нежелание работать с ним, что могло стать причиной "ротации" в составе переговорной группы.

Это будет ударом по Трампу. Если информация подтвердится и станет понятно, что Келлога отстранили от выполнения задач, возложенных на него президентом США, для Трампа это станет неприятной историей. Возникает вопрос: что же Трамп попросил в ответ от россиян,

– отметил Игорь Рейтерович.

Россия не имеет права вето на лиц, которые занимаются переговорами. Если Кремль смог навязать свою позицию, это вызывает возмущение. Еще более неприятно, что Трамп пошел ему на встречу. Если это станет известно, американские СМИ не будут медлить с критикой.

Отметим, что вскоре Келлог осуществит визиты в Германию, Бельгию и Украину. Сам спецпредставитель на своей странице на платформе Х сообщил, что готовится к встрече с Зеленским и другими украинскими чиновниками.