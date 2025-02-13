Призначення Келлога викликало настороженість у Кремлі, що могло призвести до прохання про "ротацію". Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що існують й інші версії щодо відсутності Келлога у переговорній групі.

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Чому ім'я Келлога не було у списку

Трамп оголосив склад переговорної групи для завершення війни в Україні, до якої увійшли: держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майкл Волц та посол і спеціальний представник Стів Віткофф.

Проте в списку не вказано ім'я Кіта Келлога, хоча це не означає, що він взагалі не братиме участі в процесі. Оскільки Келлог був призначений лише нещодавно, він, ймовірно, працюватиме більше з Україною, тоді як Віткофф буде фокусуватися на Росії.

Існує й інша версія того, чому Трамп не назвав Келлога. За словами політолога, деякі американські президенти, зокрема чинний лідер, можуть мати людей для виконання завдань як публічно, так і непублічно. Хоча і про Келлога, і про Віткоффа вже було оголошено відкрито.

Келлог ще продовжить свою роботу якимось чином,

– припустив Ігор Рейтерович.

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Чому Трампу невигідно усувати Келлога

За словами політолога, відсторонення Кіта Келлога може зіграти проти Дональда Трампа, оскільки його призначення в Росії не отримало позитивного відгуку. Ймовірно, Кремль висловив небажання працювати з ним, що могло стати причиною "ротації" у складі переговорної групи.

Це буде ударом по Трампу. Якщо інформація підтвердиться і стане зрозуміло, що Келлога усунули від виконання завдань, покладених на нього президентом США, для Трампа це стане неприємною історією. Виникає питання: що ж Трамп попросив у відповідь від росіян,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Росія не має права вето на осіб, які займаються переговорами. Якщо Кремль зміг нав'язати свою позицію, це викликає обурення. Ще більш неприємно, що Трамп пішов йому на зустріч. Якщо це стане відомо, американські ЗМІ не зволікатимуть із критикою.

Зазначимо, що невдовзі Келлог здійснить візити до Німеччини, Бельгії та України. Сам спецпредставник на своїй сторінці на платформі Х повідомив, що готується до зустрічі із Зеленським та іншими українськими посадовцями.