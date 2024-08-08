Ответ ироничный, – Буданов раскрыл, кем мог бы стать, если бы не военная карьера

С августа 2020 года Кирилл Буданов возглавляет Главное управление разведки МО Украины. Сам разведчик рассказал, кем мог бы стать, если бы не военная карьера.

Такими подробностями Буданов поделился на закрытой встрече с выпускниками KSE.

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Кем бы мог стать Буданов, если не военным

Буданов рассказал, что он всегда хотел быть военным, но в течение определенного времени у него были мечты и о другой профессии.

Ироничный ответ – Я всегда хотел быть военным, но определенный промежуток времени хотел стать ветеринаром, спасать животных. Поэтому, возможно, во мне умер ветеринар..,

– поделился Буданов.

Также разведчик рассказал о ресурсе внутренней силы. "Наряду с полномочиями и властью, всегда идут обязанности и ответственность. Об этом надо помнить", – отметил он.

Напомним, что то, что глава ГУР любит животных не секрет, ведь в приемной главы ГУР живет не одно животное. Там живут кот Гюнтер, канарейка Людмила и старожил, лягушка по имени Петр. Сам Буданов рассказывал, что каждое из животных имеет свое особое значение.

Поэтому в кабинете главы разведки гуляет кот Гюнтер Второй. С его предшественником – Гюнтером Первым – произошла беда. Собственно, животное попало в ДТП прямо на территории ГУР. Гюнтер Второй – это его прямой потомок. Он также выполняет спецзадание.

По словам Буданова, кототерапия, спасает его посетителей, а это и военные, и политики тоже.

Люди очень часто приходят сюда с тяжелым сердцем. Они сидят накрученные. Пока они ожидают приема, к ним подходит кот, и половина проблем исчезает.

У Буданова живет также канарейка Людмила. Ее военный называет своим "детектором". Канарейки, как говорит он, максимально реагируют на ядовитые вещества, лучше, чем любые приборы.

Также у разведчика есть жеабеня Петр. Которому уже целых 17 лет.