Такими подробицями Буданов поділився на закритій зустрічі з випускниками KSE.

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Ким би міг стати Буданов, якщо не військовим

Буданов розповів, що він завжди хотів бути військовим, але протягом певного часу у нього були мрії і щодо іншої професії.

Іронічна відповідь – Я завжди хотів бути військовим, але певний проміжок часу хотів стати ветеринаром, рятувати тваринок. Тож, можливо, в мені помер ветеринар…,

– поділився Буданов.

Також розвідник розповів про ресурс внутрішньої сили. "Поряд з повноваженнями та владою, завжди йдуть обов’язки та відповідальність. Про це треба пам'ятати", – зазначив він.

Нагадаємо, що те, що глава ГУР любить тваринок не секрет, адже у приймальні очільника ГУР живе не одна тваринка. Там мешкають кіт Гюнтер, канарка Людмила та старожил, жаба на ім'я Петро. Сам Буданов розповідав, що кожна з тваринок має своє особливе значення.

Тож у кабінеті очільника розвідки гуляє кіт Гюнтер Другий. З його попередником – Гюнтером Першим – сталася біда. Власне, тваринка потрапила у ДТП просто на території ГУР. Гюнтер Другий – це його прямий нащадок. Він також виконує спецзавдання.

За словами Буданова, кототерапія, рятує його відвідувачів, а це і військові, і політики теж.

Люди дуже часто приходять сюди з важким серцем. Вони сидять накручені. Поки вони очікують на прийом, до них підходить кіт, і половина проблем зникає.

У Буданова мешкає також канарка Людмила. Її військовий називає своїм "детектором". Канарки, як каже він, максимально реагують на отруйні речовини, краще, ніж будь-які прилади.

Також у розвідника є жабеня Петро. Якому вже цілих 17 років.