За словами Кирила Буданова, кожна із тваринок має своє особливе значення.

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Малі друзі Буданова

Так, у кабінеті очільника розвідки гуляє кіт Гюнтер Другий. З його попередником – Гюнтером Першим – сталася біда. Він потрапив у ДТП просто на території ГУР. Гюнтер Другий – це його прямий нащадок. Він також виконує спецзавдання.

Кототерапія, зазначає Буданов, рятуває його відвідувачів, а це військові і політики теж.

Люди дуже часто приходять сюди з важким серцем. Вони сидять накручені. Поки вони очікують на прийом, до них підходить кіт, і половина проблем зникає.

Крім кота, у Буданова мешкає канарка Людмила. Її військовий називає своїм "детектором". Канарки, каже він, максимально реагують на отруйні речовини, краще ніж будь-які прилади.

Найвідоміший носій секретів ГУР – жабеня Петро. Йому вже 17 років. "Він пенсіонер почесний. При середньому віці 5-7 років - це дуже багато", – зауважив генерал.

До слова, Кирило Буданов заявив, що над знищенням Кримського моста ведеться робота. І це може статися вже цього року.