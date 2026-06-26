26 июня 2026 года скончался Сергей Иванов — очень важная фигура в системе путинской власти и российского режима. Ему было 73 года — столько же, сколько и Путину.

На этом интересные совпадения не заканчиваются, ведь Иванов был давним приспешником российского диктатора и даже рассматривался в качестве временного заместителя Путина.

"24 Канал" рассказывает, кто такой Сергей Иванов и какое место он занимал в путинской системе.

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Друг Путина по КГБ

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Санкт-Петербурге, который тогда назывался Ленинградом. Он — кадровый сотрудник советских спецслужб — "КГБ" (на украинском языке — Комитет государственной безопасности или просто "Гебня").

Иванов — ровесник Путина, они работали в КГБ вместе, начинали в Ленинграде в 1970-х в Первом отделе Управления КГБ по городу и области, то есть искали "иностранных шпионов" и "преследовали" диссидентов.

Вот как сам Иванов вспоминал о знакомстве с Путиным в интервью российским СМИ в 2013 году:

Мы закончили Ленинградский университет в том же году, на разных факультетах. Он — юридический. Я — филологический. Но в университете мы не были знакомы. Это огромный университет. Тогда там училось 16 тысяч человек. А познакомились, закончив университет и получив начальное специальное образование, в одном очень маленьком подразделении одной очень большой организации — она называлась КГБ. В Ленинградском управлении было очень небольшое разведывательное подразделение. Вот там мы, как совсем молодые оперативники, лейтенанты, и познакомились. Было это в здании на Литейном, 4.

Впоследствии судьба их разлучила. Путина направили перебирать бумажки в архиве в Дрездене, а Сергей Иванов работал в резидентуре в Кении и Финляндии. Судя по тому, что оба направления, мягко говоря, не были ключевыми для СССР, можно сделать вывод, что и Иванов звезд с неба в советской разведке не срывал и белой костью не был.

Правая рука российского диктатора

Распад СССР запустил для обоих "социальные лифты" — Путин примкнул к команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а Иванов перешел в Службу внешней разведки России, где служил до 1998 года и стал заместителем руководителя и куратором европейского направления, пока не был призван старым товарищем Путиным на новую службу.

Иванова и Путина связывает давняя дружба / фото – РИА "Новости"

Путина как раз готовились назначить преемником слабеющего Ельцина и отдали на откуп всю ФСБ (российская версия КГБ). Иванов ушел на ротацию и в августе 1998 года стал заместителем Путина. 15 ноября 1999 года Путин, уже ставший премьером, выбил вторую новую должность и повысил Иванова до секретаря Совета безопасности (пост был вакантным, но до этого его занимал Путин).

Это назначение фактически означало легитимизацию Иванова как правой руки Путина, будущего президента России.

В 2001 году Путин перевёл Иванова на пост министра обороны. Фактически это было нарушением всех неписаных правил, ведь "гебист" не должен был командовать военными.

Впрочем, именно это и задумал Путин, и Иванов усердно выполнял его план по узурпации власти в стране силами выходцев из КГБ.

Иванов взялся за радикальную реформу армии. Он провел кадровые чистки, сократил срок срочной службы в армии с 2 до 1 года, а сам демонстративно отказался от военной формы и даже принимал парад в гражданском костюме.

Именно в этом качестве Иванов был одним из тех, кто руководил Второй чеченской войной, и несет ответственность за многочисленные военные преступления.

"Гебист" Иванов всем своим видом показывает, что он чужой для армии / фото – РИА "Новости"

Сергей Иванов также рассматривался Путиным в качестве временного президента после того, как Путин отбудет свои первые два срока. Впрочем, в итоге эту должность занял Дмитрий Медведев, как наиболее беспомощный кандидат, который не сможет сместить Путина и согласится добровольно передать власть. В Иванове такого человека Путин явно не видел.

Формальным поводом для отказа от президентских амбиций стал громкий скандал с дедовщиной (буллингом – 24 Канал) в армии, так называемое "дело Сычева" (солдат срочной службы, которого пытали сослуживцы в Челябинске, оставив инвалидом). Эта история получила широкую огласку в СМИ и, как считается, склонила чашу весов в пользу Медведева. Впрочем, есть основания полагать, что это был лишь повод, поскольку Путин испугался, что не сможет вернуть себе власть.

Но именно его Путин поставил "смотрящим" за Медведевым в конце его каденции.

Иванов несколько месяцев был главой патронажной службы Медведева — Администрации президента, а после возвращения Путина оставался на этой должности до 2016 года.

Мягкая опала, последние годы и смерть

После этого влияние Иванова пошло на спад – он занимал немало должностей, но в основном на принятие решений не влиял.

У Иванова был шанс стать временным президентом России / фото – РИА "Новости"

Не входил он и в "ближний круг". Впрочем, это не мешало ему и членам его семьи богатеть, получая свою долю коррупционной ренты, которой окружение Путина обложило всю Россию.

Иванов получил номинальную должность специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, которую он занимал до 4 февраля 2026 года, успев побывать главным защитником дальневосточного леопарда и сделать несколько безумных заявлений о войне в Украине.

Иванов был частью системы путинской власти, но при этом знал своё место; его имя не фигурировало в крупных коррупционных скандалах, что может подтверждать предыдущий тезис, а может свидетельствовать об определённой осторожности. При этом сыновья Сергея Иванова — Александр и Сергей — в разное время занимали высокие должности в высшем руководстве крупных российских банков.

В 2014 году сын Иванова Александр, занимавший пост заместителя председателя "Внешэкономбанка", утонул во время отдыха в ОАЭ. Его накрыла волна, когда он якобы купался вместе с дочерью. Ребёнка спасли, а Иванова-младшего — нет. Гибель 37-летнего сына стала большим шоком для Иванова-старшего.

Легкие деньги позволили Иванову сосредоточиться на хобби, которым всегда был спорт, а именно — баскетбол. В своё время Иванов немало потратил государственных денег на свою любимую игрушку – баскетбольный и футбольный ЦСКА. Он купил для "армейцев" топовых тренеров и лучших игроков, но даже большие деньги не всегда были гарантией успеха.

Самая показательная история — Финал четырёх баскетбольной Евролиги в Стамбуле в 2012 году, куда Иванов и его команда ехали главными фаворитами и практически победителями. Но все планы россиянам перечеркнул греческий "Олимпиакос", который сенсационно победил ЦСКА. Поэтому россиянам пришлось сесть в лужу и досрочно покинуть Стамбул, где уже были накрыты столы для празднования успеха, которого не состоялось.

Иванов тратил десятки миллионов на свои спортивные игрушки / фото – РИА "Новости"

Символично, что первыми о смерти Иванова сообщили баскетбольные чиновники. Это сделала пресс-служба турнира, куратором которого он был, – "Единой лиги ВТБ", которую в народе из-за Иванова и его прошлого называли "Лига КГБ".

Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова, – говорится в сообщении.

Сигнал для Путина

Причины смерти пока неизвестны, но известно, что в последние годы Иванов болел и на фото выглядел просто ужасно.

Также здесь трудно удержаться от параллелей с 1980-ми, которые стали известны как "гонки на лафетах".

Тогда массово начали умирать правители и представители советской элиты. Торжественные церемонии похорон Брежнева, Андропова, Черненко, Суслова и других советских бонзов стали как бы нормой и обычным фоном для СССР.

Кроме того, те "гонки" стали предвестником краха советской империи. Учитывая, что Иванову, как и Путину, было 73 года, диктатору точно стоит вспомнить об этом и подумать о вечности.