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Кем мечтали стать политики в детстве

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Детские мечты политиков
Детские мечты политиков / 24 канал

В детстве каждый из нас мечтал о будущей профессии: кто хотел быть пожарным, кто музыкантом, а кто-то спортсменом. А осуществились ли детские мечты политиков – читайте в материале 24 канала.

24 канал собрал для вас детские мечты о профессиях украинских политиков.

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Владимир Зеленский мечтал быть пограничником

До президентства Владимир Зеленский занимался творческой деятельностью. Он продюсировал фильмы, телесериалы, а также был руководителем "Студии Квартал-95".

Но в детстве Президент Украины мечтал быть пограничником и учиться на дипломата в Киеве.


Владимир Зеленский мечтал быть пограничником / Фото: zestradar.com

Дмитрий Разумков хотел стать военным

Украинский политик Дмитрий Разумков с детства мечтал стать военным. Но в 2006 году Разумков стал членом "Партии регионов" и с тех пор он участвует в политике Украины.


Разумков в Раде / Фото: 24 канал

Виталий Кличко хотел быть футболистом

Мэр Киева, а в прошлом успешный боксер Виталий Кличко мечтал быть футболистом. Но начал увлекаться различными видами единоборств. В политической жизни Украины начал участвовать с 2006 года.


Виталий Кличко мечтал быть футболистом / Фото: zestradar.com

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Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не мечтал стать артистом

Святослав Вакарчук лидер группы "Океан Эльзы" и бывший председатель партии "Голос" в детстве занимался баскетболом и никогда не хотел становиться артистом и музыкантом. На сегодня, Вакарчук является заслуженным артистом Украины.


Святослав Вакарчук лидер рок-группы "Океан Эльзы" / Фото: 24 канала

Андрей Садовый в подростковом возрасте мечтал заниматься политикой

Мэр Львова Андрей Садовый начал заниматься политической деятельностью в 2005 году. В 11 классе, по его словам, он мечтал быть премьер-министром Украины.


Андрей Садовый за школьной партой / Фото: 24 канала

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Садовой Виталий Кличко Дмитрий Разумков
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