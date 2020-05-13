Кем мечтали стать политики в детстве
В детстве каждый из нас мечтал о будущей профессии: кто хотел быть пожарным, кто музыкантом, а кто-то спортсменом. А осуществились ли детские мечты политиков – читайте в материале 24 канала.
24 канал собрал для вас детские мечты о профессиях украинских политиков.
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Владимир Зеленский мечтал быть пограничником
До президентства Владимир Зеленский занимался творческой деятельностью. Он продюсировал фильмы, телесериалы, а также был руководителем "Студии Квартал-95".
Но в детстве Президент Украины мечтал быть пограничником и учиться на дипломата в Киеве.
Владимир Зеленский мечтал быть пограничником / Фото: zestradar.com
Дмитрий Разумков хотел стать военным
Украинский политик Дмитрий Разумков с детства мечтал стать военным. Но в 2006 году Разумков стал членом "Партии регионов" и с тех пор он участвует в политике Украины.
Разумков в Раде / Фото: 24 канал
Виталий Кличко хотел быть футболистом
Мэр Киева, а в прошлом успешный боксер Виталий Кличко мечтал быть футболистом. Но начал увлекаться различными видами единоборств. В политической жизни Украины начал участвовать с 2006 года.
Виталий Кличко мечтал быть футболистом / Фото: zestradar.com
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Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не мечтал стать артистом
Святослав Вакарчук лидер группы "Океан Эльзы" и бывший председатель партии "Голос" в детстве занимался баскетболом и никогда не хотел становиться артистом и музыкантом. На сегодня, Вакарчук является заслуженным артистом Украины.
Святослав Вакарчук лидер рок-группы "Океан Эльзы" / Фото: 24 канала
Андрей Садовый в подростковом возрасте мечтал заниматься политикой
Мэр Львова Андрей Садовый начал заниматься политической деятельностью в 2005 году. В 11 классе, по его словам, он мечтал быть премьер-министром Украины.
Андрей Садовый за школьной партой / Фото: 24 канала