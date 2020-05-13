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Ким мріяли стати політики у дитинстві

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Дитячі мрії політиків
Дитячі мрії політиків / 24 канал

У дитинстві кожен із нас мріяв про майбутню професію: хтось хотів бути пожежником, хтось музикантом, а хтось спортсменом. А чи здійснились дитячі мрії політиків – читайте в матеріалі 24 каналу.

24 канал зібрав для вас дитячі мрії про професію українських політиків. 

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Володимир Зеленський мріяв бути прикордонником 

До президентства Володимир Зеленський займався творчою діяльністю. Він продюсував фільми, телесеріали, а також був керівником "Студії Квартал-95". 

Але в дитинстві Президент України мріяв бути прикордонником і навчатися на дипломата в Києві. 


Володимир Зеленський мріяв бути прикордонником / Фото: zestradar.com

Дмитро Разумков хотів стати військовим

Український політик Дмитро Разумков із дитинства мріяв стати військовим. Але у 2006 році Разумков став членом "Партії регіонів" і з того часу він бере участь в політиці України. 


Разумков у Раді / Фото: 24 канал

Віталій Кличко хотів бути футболістом

Мер Києва, а в минулому успішний боксер Віталій Кличко мріяв бути футболістом. Але почав захоплюватись різними видами єдиноборств. У політичному житті України почав брати участь з 2006 року. 


Віталій Кличко мріяв бути футболістом / Фото: zestradar.com

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Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не мріяв стати артистом

Святослав Вакарчук лідер гурту "Океан Ельзи" та колишній голова партії "Голос" у дитинстві займався баскетболом і ніколи не хотів ставати артистом і музикантом. На сьогодні, Вакарчук є заслуженим артистом України.


Святослав Вакарчук лідер рок-гурту "Океан Ельзи" / Фото: 24 каналу

Андрій Садовий у підлітковому віці мріяв займатись політикою

Мер міста Львова Андрій Садовий почав займатись політичною діяльністю у 2005 році. В 11 класі, з його слів, він мріяв бути прем'єр-міністром України.


Андрій Садовий за шкільною партою / Фото: 24 каналу

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Садовий Віталій Кличко Дмитро Разумков
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