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На кого вчилися українські олігархи

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Українські олігархи та їхня спеціальність
Українські олігархи та їхня спеціальність / 24 канал

Невдовзі українські абітурієнти здаватимуть ЗНО і вирішуватимуть, в які виші подавати документи. Та чи завжди освіта відіграє вирішальну роль у майбутніх заробітках? На кого вчилися найбагатші люди України?

24 канал зібрав з відкритих джерел інформацію про освіту українських олігархів.

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Рінат Ахметов 

Після закінчення школи у вуз не вступав і ніде не працював. Тільки у 2001 році він закінчив економічний факультет Донецького Національного університету за спеціальністю "Маркетинг". 


Рінат Ахметов – український підприємець / Фото: tv5.zp.ua

Віктор Пінчук

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1983 році, за фахом — інженер-металург, "Обробка металів тиском".


Пінчук мільярдер та меценат / Фото: epravda.com.ua

Ігор Коломойський

У 1985 році закінчив Дніпропетровський металургійний інституті імені Л. І. Брежнєва за фахом "теплотехніка й автоматизація металургійних печей". Має червоний диплом інженера.


Коломойський – український олігарх / Фото: ukrinform.ua

Віктор Медведчук

У 1971 року закінчив школу і спробував вступити до Вищої школи міліції. Але не прийняли через біографію батька (працював у трудовому відділі німецьких окупаційних сил, був засуджений за участь в українській націоналістичній діяльності, хоча насправді підтримував політику колабораціонізму).

1972 року успішно склав вступні іспити на юридичний факультет Київського державного університету ім. Шевченка, але не пройшов за конкурсом. Попри це у вересні був зарахований до складу студентів на підставі дозволу МВССО УРСР.

1975 року Медведчука відрахували з 3-го курсу через побиття неповнолітнього. Та у 1976 році поновили і він таки отримав диплом юриста.


Медведчук – кум президента РФ / Фото: ukranews.com

Дмитро Фірташ

Після школи у 1984 році закінчив Краснолиманське залізничне профтехучилище, потім Національну академію внутрішніх справ України.


Дмитро Фірташ / Фото: oligarh.media

Вадим Новинський

Відверто російський олігарх в Україні закінчив Академію цивільної авіації у Санк-Петербурзі у 1985 році. За фахом інженер систем управління. Займався науковою діяльністю.


Новинський – російський і український політик та бізнесмен / Фото: finclub.net

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Новини політики Вадим Новинський Ігор Коломойський Віктор Медведчук Рінат Ахметов Дмитро Фірташ Віктор Пінчук
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