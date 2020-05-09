На кого вчилися українські олігархи
Невдовзі українські абітурієнти здаватимуть ЗНО і вирішуватимуть, в які виші подавати документи. Та чи завжди освіта відіграє вирішальну роль у майбутніх заробітках? На кого вчилися найбагатші люди України?
24 канал зібрав з відкритих джерел інформацію про освіту українських олігархів.
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Рінат Ахметов
Після закінчення школи у вуз не вступав і ніде не працював. Тільки у 2001 році він закінчив економічний факультет Донецького Національного університету за спеціальністю "Маркетинг".
Рінат Ахметов – український підприємець / Фото: tv5.zp.ua
Віктор Пінчук
Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1983 році, за фахом — інженер-металург, "Обробка металів тиском".
Пінчук мільярдер та меценат / Фото: epravda.com.ua
Ігор Коломойський
У 1985 році закінчив Дніпропетровський металургійний інституті імені Л. І. Брежнєва за фахом "теплотехніка й автоматизація металургійних печей". Має червоний диплом інженера.
Коломойський – український олігарх / Фото: ukrinform.ua
Віктор Медведчук
У 1971 року закінчив школу і спробував вступити до Вищої школи міліції. Але не прийняли через біографію батька (працював у трудовому відділі німецьких окупаційних сил, був засуджений за участь в українській націоналістичній діяльності, хоча насправді підтримував політику колабораціонізму).
1972 року успішно склав вступні іспити на юридичний факультет Київського державного університету ім. Шевченка, але не пройшов за конкурсом. Попри це у вересні був зарахований до складу студентів на підставі дозволу МВССО УРСР.
1975 року Медведчука відрахували з 3-го курсу через побиття неповнолітнього. Та у 1976 році поновили і він таки отримав диплом юриста.
Медведчук – кум президента РФ / Фото: ukranews.com
Дмитро Фірташ
Після школи у 1984 році закінчив Краснолиманське залізничне профтехучилище, потім Національну академію внутрішніх справ України.
Дмитро Фірташ / Фото: oligarh.media
Вадим Новинський
Відверто російський олігарх в Україні закінчив Академію цивільної авіації у Санк-Петербурзі у 1985 році. За фахом інженер систем управління. Займався науковою діяльністю.
Новинський – російський і український політик та бізнесмен / Фото: finclub.net