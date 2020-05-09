На кого учились украинские олигархи

Вскоре украинские абитуриенты будут сдавать ВНО и будут решать, в какие вузы подавать документы. Но всегда ли образование играет решающую роль в будущих заработках? На кого учились самые богатые люди Украины?

24 канал собрал из открытых источников сведения об образовании украинских олигархов.

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Ринат Ахметов

После окончания школы в вуз не поступал и нигде не работал. И только в 2001 году он закончил экономический факультет Донецкого Национального университета по специальности "Маркетинг".



Ринат Ахметов – украинский предприниматель / Фото: tv5.zp.ua

Виктор Пинчук

Окончил Днепропетровский металлургический институт в 1983 году по специальности инженер-металлург, "Обработка металлов давлением".



Пинчук миллиардер и меценат / Фото: epravda.com.ua

Игорь Коломойский

В 1985 году закончил Днепропетровский металлургический институт имени Л. И. Брежнева по специальности "Теплотехника и автоматизация металлургических печей". Имеет красный диплом инженера.



Коломойский – украинский олигарх / Фото: ukrinform.ua

Виктор Медведчук

В 1971 году окончил школу и попытался поступить в Высшую школу милиции. Но не приняли из-за биографии отца (работал в трудовом отделе немецких оккупационных сил, был осужден за участие в украинской националистической деятельности, хотя на самом деле поддерживал политику коллаборационизма).

В 1972 году успешно сдал вступительные экзамены на юридический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко, но не прошел по конкурсу. Несмотря на это, в сентябре был зачислен в состав студентов на основании разрешения МВССО УССР.

В 1975 году Медведчука отчислили с 3-го курса из-за избиения несовершеннолетнего. Однако в 1976 году восстановили, и он все же получил диплом юриста.



Медведчук – кум президента РФ / Фото: ukranews.com

Дмитрий Фирташ

После школы в 1984 году окончил Краснолиманское железнодорожное профтехучилище, затем Национальную академию внутренних дел Украины.



Дмитрий Фирташ / Фото: oligarh.media

Вадим Новинский

Откровенно российский олигарх в Украине окончил Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге в 1985 году. По специальности инженер систем управления. Занимался научной деятельностью.



Новинский – российский и украинский политик и бизнесмен / Фото: finclub.net