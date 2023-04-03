Скандал с образами военного в Буковеле: кем оказался муж и его жена-блогерша

Сетью разлетелся скандал, произошедший на днях в Буковеле. На находящегося на реабилитации военного медика напал с оскорблениями мужчина. Оказалось, что это муж блоггера Юлии Фатулы.

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал детали о мужчине, который обругал военного. Это Александр Фатула из Черкасс.

Важно "Уезжай в свой Бахмут": в Буковеле боевого медика обругал один из отдыхающих

Что известно о мужчине

Сейчас он проживает в Черкассах и Киеве. По словам Кухарчука, раньше мужчина занимался спиртом в больших объемах. В СМИ пишут, что сейчас Фатула является совладельцем компании, занимающейся оптовой торговлей.

Напомним, что "отдыхающий" совершил несколько словесных выпадов в сторону боевого медика, который проходил реабилитацию в Буковеле. Когда военный сказал, что он приехал из Бахмута, Фатула свысока ответил "то поезжай в свой Бахмут".

Конфликт в Буковеле: смотрите видео

Судебные дела

Человек с таким именем и фамилией судим за бутлегерство. "РБК-Украина". Его дважды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. В реестре судебных решений говорится, что мужчина в составе группы лиц распространял в Черкассах незаконно изготовленные алкогольные напитки.

Сосновский райсуд в 2019 году признал Фатула виновным в незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке подакцизных товаров. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч гривен.

Жена-блогерша заявляет о провокациях

Оказалось, что жена "супруга в халате" - блогер Юлия Фатула, которая имеет 50 тысяч подписчиков в инстаграмме. Женщина называет себя "проводницей между духовным и материальным". Пара воспитывает двух сыновей.



Фатула с женой / Фото из инстаграммы Юлии

В историях она рассказала, что конфликт начался из-за языкового вопроса. По ее словам, военный сделал замечание ее мужу, что тот говорил по-русски. В оправдание Юлия сказала, что "мы живем в свободной стране", а военный якобы "специально сделал хайп". Кроме того, ее мужу вроде бы не знал, что говорит с военным, потому что ссора началась раньше.



Оправдание блоггерки / Фото с инстаграммы Юлии

Более того, блоггер хлопнула, мол, военный находится на реабилитации, потому что у него "психические отклонения". Кухарчук объяснил женщине, что психологическая реабилитация бойцов не имеет ничего общего с психическими отклонениями.



Истории Юлии

Заметим, что Юлия открыто не высказывалась по теме российской агрессии в социальных сетях. Первый пост после полномасштабного вторжения она опубликовала 11 марта, написав, что это самое ужасное состояние ее жизни.



Фото из инстаграммы Юлии