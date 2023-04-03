Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук розповів деталі про чоловіка, який облаяв військового. Це Олександр Фатула з Черкас.

Важливо "‎Їдь у свій Бахмут": у Буковелі бойового медика облаяв один із відпочивальників

Що відомо про чоловіка

Наразі він проживає в Черкасах та в Києві. За словами Кухарчука, раніше чоловік займався спиртом в великих об‘ємах. У ЗМІ пишуть, що зараз Фатула є співвласником компанії, яка займається оптовою торгівлею.

Нагадаємо, що "відпочивальник" зробив декілька словесних випадів у сторону бойового медика, який проходив реабілітацію у Буковелі. Коли військовий сказав, що він приїхав з Бахмута, Фатула зверхньо відповів "то їдь у свій Бахмут".

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Судові справи

Людина з таким ім'ям та прізвищем судима за бутлегерство, пише "РБК-Україна". Його двічі притягали до відповідальності за нетверезе водіння. У реєстрі судових рішень зазначено, що чоловік у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої.

Сосновський райсуд у 2019 році визнав Фатулу винним у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті чи транспортуванні підакцизних товарів. Тоді його оштрафували на 20 тисяч гривень.

Дружина-блогерка заявляє про провокації

Виявилось, що дружина "чоловіка в халаті" – блогерка Юлія Фатула, яка має 50 тисяч підписників в інстаграмі. Жінка називає себе "провідницею між духовним та матеріальним". Пара виховує двох синів.



Фатула з дружиною / Фото з інстаграму Юлії

В історіях вона розповіла, що конфлікт почався через мовне питання. За її словами, військовий зробив зауваження її чоловіку, що той розмовляв російською. У виправдання Юлія сказала, що "ми живемо у вільній країні", а військовий нібито "спеціально зробив хайп". Крім того, її чолові начебто не знав, що говорить з військовим, бо сварка почалась раніше.



Виправдання блогерки / Фото з інстаграму Юлії

Ба більше, блогерка ляпнула, мовляв, військовий перебуває на реабілітації, бо в нього "психічні відхилення". Кухарчук пояснив жінці, що психологічна реабілітація бійців немає нічого спільного з психічними відхиленнями.



Історії Юлії

Зауважимо, що Юлія відкрито не висловлювалася на тему російської агресії у соціальних мережах. Перший пост після повномасштабного вторгнення вона опублікувала 11 березня, написавши, що це найжахливіший стан в її житті.



Фото з інстаграму Юлії