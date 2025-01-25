По словам президента США, Россия в шаге от пропасти, а если в Кремле не опомнятся, то ее придется туда сбросить. В разговоре с 24 Каналом политолог Олег Саакян предположил, как, учитывая такие заявления, может выглядеть диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

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Каким будет диалог Путина с Трампом

Трамп сейчас четко ответил, что Путин уничтожает Россию и должен хотеть завершить войну и прекратить огонь. Поэтому диктатор должен принять предложение доброй воли со стороны Соединенных Штатов, на руку помощи, которую продвигает ему Вашингтон.

Путин – это лишь личинка Трампа. Трамп – это такой же Путин только американского разлива. Он родился из финансовой элиты, а не питерской подворотни,

– сказал Саакян.

Трамп строит империю XXI века с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и тому подобное. Однако он так же заражен мессианством. На его инаугурации священнослужители говорили, что Богом были посланы родители Трампа, чтобы родить его и он спас Соединенные Штаты. В то же время вышел Трамп и сказал, что его Бог спас для того, чтобы он "сделал Соединенные Штаты великими снова".

Подобное мы уже слышали на болотах относительно Путина. Мол, без Путина Россия развалится, Бог послал Путина, чтобы Россия могла встать с колен. "Сделать Соединенные Штаты великими снова". "Великими" – великодержавие то самое, которое на болотах. "Снова" – это реваншизм,

– отметил политолог.

Первые указы Трампа и вся риторика – это об отрицании либеральных ценностей и возвращении, как он говорит, здравого смысла в американскую политику, то есть консервативных ценностей.

Только Путин – это предыдущая версия, которая пережила себя, к которой уже нет программного обеспечения и обновления. Поэтому при переговорах нынешнего Трампа и Путина – это встречи Путина с Путиным, каким бы он хотел быть, но ему никогда не удастся,

– добавил Саакян.

По его словам, Трамп не заинтересован в том, чтобы договариваться о чем-то с Путиным. Он готов определять место, которое должна занимать Россия, и будет говорить об этом с Си Цзиньпином. Для Трампа не существует многополярного мира, где сядут и распишут, чего Россия решила, что она более заслуживает определять архитектуру европейской безопасности.