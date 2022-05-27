Кем в условиях войны для Украины являются Турция и Китай

Почему политика Турции и КНР нас устраивает, а США, Франции и Германии нет?

Турция самый большой пример умиротворения

Они не просто нам предлагали уступить территории, а еще и ругали публично НАТО, потому что те на турецкий план умиротворения не согласны.

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Обе страны не наложили санкции

Турция помогает России торговать нашим украденным зерном. Список длинный.

Есть вопросы

Так почему же Турция наш друг и союзник, КНР нас устраивает, а те, кто вводят санкции, поставляют оружие, дают деньги – враги?