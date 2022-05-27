Кем в условиях войны для Украины являются Турция и Китай
27 мая 2022 , 19:19Читати новину українською
Источник:фейсбук Агии Загребельской
Почему политика Турции и КНР нас устраивает, а США, Франции и Германии нет?
Турция самый большой пример умиротворения
Они не просто нам предлагали уступить территории, а еще и ругали публично НАТО, потому что те на турецкий план умиротворения не согласны.
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Обе страны не наложили санкции
Турция помогает России торговать нашим украденным зерном. Список длинный.
Есть вопросы
Так почему же Турция наш друг и союзник, КНР нас устраивает, а те, кто вводят санкции, поставляют оружие, дают деньги – враги?
Потому что нам так рассказывают с телевизора, или есть другие причины?
На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: