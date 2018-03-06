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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кем был генерал, который погиб в Сирии – СМИ узнали детали

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В результате аварии самолета Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор российской армии
В результате аварии самолета Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор российской армии / Фото из открытых источников

Как сообщили в Минобороны России, в результате аварии самолета Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор российской армии.

Как пишет издание InfoResist, ссылаясь на ряд российских СМИ, погибшим оказался генерал-майор Владимир Вениаминович Еремеев.

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Ранее Еремеев командовал 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, которая дислоцировалась в Московской области. Упоминания про Еремеева, как командира бригады есть на сайте московского Троицкого храма. Новость опубликована в 2012 году и тогда он был в звании полковника. Там же опубликованы и фото.

Военный с таким именем и должностью в 2012 году возглавлял колонну гвардейцев 27-й мотострелковой бригады на Параде Победы в Москве.

В декабря 2016 года президент России Владимир Путин присвоил Еремееву звание генерал-майора.

Согласно книге "Военный спецназ России. Вежливые люди из ГРУ" Еремеев проходил службу в Афганистане. Кроме того, подразделение, которым командовал Еремеев, участвовало в "восстановлении конституционного порядка в Тбилиси".

Напомним, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился. В результате катастрофы российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 военнослужащих. Также СМИ сообщали, что среди погибших мог быть российский генерал.

Теги: Новости России Жертвы Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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