Ким був генерал, що загинув у Сирії – ЗМІ дізнались деталі

Як повідомили в Міноборони Росії, внаслідок аварії літака Ан-26 в Сирії загинув генерал-майор російської армії.

Як пише видання InfoResist, посилаючись на ряд російських ЗМІ, загиблим виявився генерал-майор Володимир Веніамінович Єремєєв.

Читайте також: Відірвалося крило, – очевидець розповів подробиці падіння Ан-26 у Сирії

Раніше Єремєєв командував 27 окремою гвардійською мотострілецькою бригадою, яка дислокувалася в Московській області. Згадки про Єремєєва, як командира бригади є на сайті московського Троїцького храму. Новина опублікована в 2012 році і тоді він був у званні полковника. Там же опубліковані і фото.

Військовий з таким ім'ям і посадою в 2012 році очолював колону гвардійців 27-ї мотострілецької бригади на Параді Перемоги в Москві.

У грудні 2016 року президент Росії Володимир Путін присвоїв Єремеєву звання генерал-майора.

Згідно з книгою "Військовий спецназ Росії. Ввічливі люди з ГРУ" Єремєєв проходив службу в Афганістані. Окрім того, підрозділ, яким командував Єремєєв, брав участь у "відновленні конституційного порядку в Тбілісі".

Нагадаємо, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився. Внаслідок катастрофи російського транспортного літака Ан-26 у Сирії загинуло 39 військовослужбовців. Також ЗМІ повідомляли, що серед загиблих міг бути російський генерал.