Кенгуру из харьковского экопарка погибли в результате обстрела

Два кенгура из "Фельдман экопарка" погибли в результате обстрела экспозиционной зоны "Австралия".

Такая информация сегодня, 9 марта, была опубликована в телеграм-канале Суспільне Харьков, опираясь на комментарий пресс-службы экопарка.

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На странице экопарка Facebook сообщается, что часть животных владелец экопарка и народный депутат Александр Фельдман забрал домой.

Мой дом превратился в ковчег Ноя, я сам – немного стал Мазаем. В каждой комнате, в каждом углу кто-то живет. В бассейне обитают марабу, черепахи. На кровати, под кроватью кто-то есть. Я сплю рядом с обезьянами, у меня в ногах стоят четыре ящика с животными,

– сказал Александр Фельдман.

Владелец экопарка рассказал, что работа по вывозу животных из экопарка продолжается – парк находится "на линии огня". Александр Фельдман поделился информацией о поисках транспорта для экопарка. Он нужен для доставки сена для 30 лошадей, 20 пони и 10 ишаков.

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