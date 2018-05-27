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Керченская паромная переправа возобновила работу

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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу / Фото из открытых источников

Керченская паромная переправа снова начала свою работу после остановки, накануне, по словам перевозчика, было прекращение курсирования паромов из-за усиления ветра в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте ООО "Морская дирекция".

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Керченская паромная переправа – основная транспортная артерия, соединяющая оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

Отметим, согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через переправу и городов запрещен и квалифицируется как нарушение порядка пересечения въезда на оккупированную территорию или выезда из нее.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Теги: Новости Украины Новости России Крымский мост Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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