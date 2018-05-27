Керченська поромна переправа відновила роботу

Керченська поромна переправа знову почала свою роботу після зупинки, Напередодні, за словами перевізника, було припинення курсування поромів через посиленням вітру в Керченській протоці.

Про це повідомляється на сайті ТОВ "Морська дирекція".

Читайте також: Як дітям перетинати адмінмежу з Кримом: опубліковано перелік правил

Керченська поромна переправа – основна транспортна артерія, що з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм Росії.

Зазначимо, згідно з українським законодавством, в'їзд до Криму через переправу і міст заборонений і кваліфікується як порушення порядку перетину в'їзду на окуповану територію або виїзд із неї.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.