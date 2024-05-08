Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что уничтожение российских систем противовоздушной обороны и зенитно-ракетных комплексов – подготовка к выполнению будущих боевых задач. Он добавил, что врагу стоит наносить удар сразу после уничтожения ПВО, чтобы россияне не успели развернули следующий комплекс для обороны.

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Почему основная цель ПВО

Свитан назвал 2 варианта, почему Силы обороны уничтожают противовоздушные комплексы врага. Первый – это подготовка к удару по военным объектам, в том числе и по Керченскому мосту. Второй – это один из этапов, чтобы получить преимущество в воздухе при использовании авиации, например F-16.

Удары по Керченскому мосту однозначно будут, потому что это одна из первоочередных задач для наших средств дальнего поражения. Когда это произойдет зависит от подготовки россиян. Если противник ждет, то лучше пока этого не делать. Удар будет нанесен тогда, когда оккупанты будут ждать этого меньше всего,

– отметил он.

Обеспечение российских войск

Россия пытается переправлять большую часть своих военных средств сухопутным путем, ведь это удобнее с точки зрения логистики. В России через Крым успешно работает автомобильный механизм. Враг планирует в ближайшее время запустить и железнодорожный. По мнению военного эксперта, учитывая эти факторы, потребность разрушить Керченский мост не исчезает.

Через Керченский мост проходит как минимум 30% военных поставок из России на фронт. Как только Силы обороны будут готовы выполнить задачу с большой вероятностью уничтожения этой цели – это происходит,

– отметил Роман Свитан.

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