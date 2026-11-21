Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и министр обороны Евгений Хмара, передает 24 Канал.

Adv

популярные видео

Каковы подробности?

Поврежденные конструктивные элементы переправы обрушились непосредственно в судоходный коридор. Министр Хмара отметил, что металлоконструкции препятствуют свободному проходу судов, а их подъем и удаление с фарватера может занять несколько месяцев.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что комплексная операция по уничтожению мостового перехода состояла из многих этапов.

По его словам, мост является законной военной целью, поскольку был построен оккупационными властями на захваченной украинской территории.

Последствия разрушения для логистики оккупантов

Загромождение канала сделало невозможным безопасный проход грузовых судов между Черным и Азовским морями из-за небольшой глубины пролива. В результате возникли значительные заторы судов с обеих сторон переправы, что заблокировало морской экспорт сырья захватчиками.

В то же время разрушение пролетов значительно затруднило снабжение вражеских подразделений на левом берегу Херсонской области и непосредственно на полуострове. Оккупанты также не имеют возможности оперативно компенсировать потери паромными переправами из-за вывода из строя плавсредств и сезонных штормов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Арка Крымского моста обрушилась в море после атаки.

Также на нашем сайте сообщалось, что из-за мер пожарной безопасности восстановление здания затянется на годы.