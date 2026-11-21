Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр оборони Євгеній Хмара, передає 24 Канал.

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Які подробиці?

Пошкоджені конструктивні елементи переправи завалилися безпосередньо у судноплавний коридор. Міністр Хмара зазначив, що металоконструкції перешкоджають вільному проходу суден, а їхнє підняття та відведення з фарватеру може тривати кілька місяців.

Зеленський своєю чергою поінформував, що комплексна операція зі знищення мостового переходу складалася з багатьох етапів.

За його словами, міст є законною воєнною ціллю, оскільки був зведений окупаційною владою на захопленій українській території.

Наслідки руйнування для логістики окупантів

Захаращення каналу унеможливило безпечний прохід вантажних суден між Чорним та Азовським морями через невелику глибину протоки. У результаті виникли значні затори кораблів з обох боків переправи, що заблокувало морський експорт сировини загарбниками.

Водночас руйнування прольотів значно ускладнило постачання ворожих підрозділів на лівобережжі Херсонщини та безпосередньо на півострові. Окупанти також не мають змоги оперативно компенсувати втрати поромними переправами через виведення з ладу плавзасобів і сезонні шторми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що арка Кримського мосту впала в море після атаки.

Також на нашому сайті повідомлялося, що через вогневий контроль відновлення споруди затягнеться на роки.