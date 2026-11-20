Член Меджлісу кримськотатарського народу та голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв в ефірі 24 Каналу наголосив, що ця атака стала найпотужнішою за весь час повномасштабного вторгнення. Попри заяви Кремля про нібито відсутність критичних пошкоджень, переправа зазнала руйнувань, які суттєво змінили розклад сил у регіоні. Наслідки цих ударів створюють тривалі проблеми окупантам у військовому, політичному, економічному та логістичному аспектах.

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Військовий та політичний удар по Кремлю

Українські Сили оборони наочно продемонстрували здатність нищити найбільш захищені об'єкти ворога з моря та повітря, попри щільну багатоешелоновану систему ворожої ППО та засобів РЕБ. Для Кремля це стало болючим ляпасом, адже міф про абсолютну неприступність Керченської протоки остаточно зруйновано.

Політично незаконно споруджений міст був головним сакральним проєктом Володимира Путіна, за допомогою якого диктатор особисто виправдовував захоплення Криму та демонстрував усьому світові уявну велич імперії. Руйнування цього символу завдало непоправного удару по всій іміджевій моделі російського керівництва та деморалізувало окупаційні війська. Ба більше, спроби окупантів залагодити наслідки впираються в нову безпекову реальність.

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У 2022 році окупантам знадобилося пів року для відновлення, у 2023-му – чотири місяці. Зараз атака була найпотужнішою. Як вони збираються ремонтувати міст, якщо повітря перебуває під вогневим контролем ЗСУ? Є різні оцінки: хтось говорить про два роки ремонту, а хтось – що до кінця війни вони взагалі нічого не зроблять– додав громадський діяч.

Отже, головна гордість путінського режиму остаточно перетворилася на символ його військової безпорадності та стратегічного провалу.

Економічний колапс і логістичний глухий кут

Економічний удар полягає у фактичному блокуванні морського сполучення між Чорним і Азовським морями, а також річкових маршрутів Дону та Волги. Це паралізувало ключові комерційні та військові артерії загарбників.

Глибина Керченської протоки становить близько 3,6 метра, подекуди до 10 метрів. Фарватер Керч-Єнікальського каналу проходить саме там, куди впали арка та проліт мосту. Тепер це критично вдарить по економіці РФ, зокрема по перевезенню зерна та транспортуванню нафтопродуктів суднами санкційного флоту– зауважив Ескандер Барієв.

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Водночас автомобільна частина переправи повністю виведена з ладу, а залізничне сполучення зазнає постійних збоїв. Розрахунок окупантів на поромне сполучення також зазнав фіаско: поромна лінія фактично паралізована. Один пором знищено, два залишаються на буксирі в очікуванні ремонту, а решта не здатна виходити в рейси через сезонні шторми.

Системне знищення ворожих логістичних ланцюжків, аеродромів і бойових одиниць Чорноморського флоту РФ призводить до того, що Крим поступово втрачає значення як наступальний плацдарм ворога і перетворюється для нього на логістичну пастку.

Що відомо про удари по Кримському мосту

Унаслідок комбінованого нічного удару 17 листопада на переправі впала автомобільна арка, яка заблокувала судноплавство Керч-Єнікальським каналом. Окрім того, через захаращений фарватер російські вантажні кораблі втратили вихід у море та можливість експортувати награбоване зерно та сировину.

Це вже третя масштабна операція українських спецслужб і Сил оборони проти незаконної споруди. Уперше міст зазнав руйнувань у жовтні 2022 року після підриву вантажівки, що зруйнував кілька прольотів та спричинив масштабну пожежу залізничних цистерн із пальним. У липні 2023 року міст успішно атакували морські дрони Sea Baby, пошкодивши опорні конструкції.