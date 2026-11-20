Член Меджлиса крымскотатарского народа и глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскандер Бариев в эфире 24 Канала подчеркнул, что эта атака стала самой мощной за все время полномасштабного вторжения. Несмотря на заявления Кремля о якобы отсутствии критических повреждений, переправа понесла разрушения, которые существенно изменили расклад сил в регионе. Последствия этих ударов создают длительные проблемы оккупантам в военном, политическом, экономическом и логистическом аспектах.

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Военный и политический удар по Кремлю

Украинские Силы обороны наглядно продемонстрировали способность уничтожать наиболее защищенные объекты противника с моря и с воздуха, несмотря на плотную многоэшелонированную систему вражеской ПВО и средств РЭБ. Для Кремля это стало болезненным ударом, ведь миф об абсолютной неприступности Керченского пролива окончательно разрушен.

Политически незаконно построенный мост был главным сакральным проектом Владимира Путина, с помощью которого диктатор лично оправдывал захват Крыма и демонстрировал всему миру мнимое величие империи. Разрушение этого символа нанесло непоправимый удар по всей имиджевой модели российского руководства и деморализовало оккупационные войска. Более того, попытки оккупантов устранить последствия упираются в новую реальность в сфере безопасности.

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В 2022 году оккупантам понадобилось полгода на восстановление, в 2023-м – четыре месяца. Сейчас атака была самой мощной. Как они собираются ремонтировать мост, если воздушное пространство находится под огневым контролем ВСУ? Есть разные оценки: кто-то говорит о двух годах ремонта, а кто-то – что до конца войны они вообще ничего не сделают– добавил общественный деятель.

Таким образом, главная гордость путинского режима окончательно превратилась в символ его военной беспомощности и стратегического провала.

Экономический коллапс и логистический тупик

Экономический удар заключается в фактической блокировке морского сообщения между Черным и Азовским морями, а также речных маршрутов по Дону и Волге. Это парализовало ключевые коммерческие и военные артерии захватчиков.

Глубина Керченского пролива составляет около 3,6 метра, местами до 10 метров. Фарватер Керчь-Еникальского канала проходит именно там, где обрушились арка и пролет моста. Теперь это нанесет критический удар по экономике РФ, в частности по перевозке зерна и транспортировке нефтепродуктов судами санкционного флота– отметил Эскандер Бариев.

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В то же время автомобильная часть переправы полностью выведена из строя, а железнодорожное сообщение испытывает постоянные сбои. Расчет оккупантов на паромное сообщение также потерпел фиаско: паромная линия фактически парализована. Один паром уничтожен, два остаются на буксире в ожидании ремонта, а остальные не могут выходить в рейсы из-за сезонных штормов.

Системное уничтожение вражеских логистических цепочек, аэродромов и боевых единиц Черноморского флота РФ приводит к тому, что Крым постепенно теряет значение в качестве наступательного плацдарма противника и превращается для него в логистическую ловушку.

Что известно об ударах по Крымскому мосту

В результате комбинированного ночного удара 17 ноября на переправе обрушилась автомобильная арка, которая заблокировала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. Кроме того, из-за заваленного фарватера российские грузовые суда лишились возможности выходить в море и возможности экспортировать награбленное зерно и сырье.

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Это уже третья масштабная операция украинских спецслужб и Сил обороны против незаконного сооружения. Впервые мост подвергся разрушениям в октябре 2022 года после подрыва грузовика, который разрушил несколько пролетов и вызвал масштабный пожар железнодорожных цистерн с топливом. В июле 2023 года мост успешно атаковали морские дроны Sea Baby, повредив опорные конструкции.