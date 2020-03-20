Кернес обратится к Кабмину с просьбой возобновить работу метро в Харькове

В рамках усиления карантина в Украине запретили работу метрополитенов. Хуже всего эту новость воспринял мэр Харькова Геннадий Кернес. Поэтому сейчас городские власти Харькова готовят обращение к Кабинету министров с просьбой возобновить работу метрополитена.

Кернес заявил, что метро – это жизнь, поэтому его нужно восстановить. Об этом мэр Харькова сказал после заседания "Антикризисного штаба".

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Он отметил, что работу метрополитена возобновят, хотя и с некоторыми ограничениями.

Обращение к Кабинету министров, чтобы они посмотрели, потому что ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого натиска потока пассажиров, которые сегодня привязаны работать, потому что это трудовые коллективы,

– сказал Кернес.

Заметим, что харьковский метрополитен закрыли впервые с 1975 года, когда его запустили. Однако Кернес до последнего не хотел закрывать метро в Харькове. Произошло это только после угроз Зеленского.

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Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок

Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.

С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксирован 26 случай заражения коронавирусом, среди инфицированных – три жертвы.



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