КГБ – спецслужба со специфической репутацией, на счету у которой сотни спецопераций. На планете фактически не было места, куда бы не могли добраться щупальца советских агентов. О дерзких операциях на территории Восточной Европы – читайте далее в программе "Конфликты".

Убийства Троцкого и Петлюры, кражи американских секретов работы над атомной бомбой, тренировки палестинских боевиков – палитра деятельности спецов с Лубянки действительно широкая. И один из ее оттенков – компроментация и всяческого рода подставы. Когда в 60-х годах XX века в мире набирала обороты холодная война – КГБ стоял на острие противостояния с Западом. Больше – в новом выпуске "Конфликтов" на 24 канале.

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После похолодания между двумя сверхдержавами перспектива проникновения шпионов – это большая проблема. Обе стороны ведут неумолимую кампанию по наблюдению друг за другом. Для США приоритет №1 – КГБ. Для КГБ – ЦРУ. Трудно сказать кто из них идет впереди. Однако точно известно одно – у каждого были большие победы и громкие провалы.

"Процесс шестнадцати"

С самого начала СССР нуждался в рычагах влияния на власти стран-сателлитов. КГБ был тем инструментом который вырезал, и не только из публичной жизни, любых конкурентов или критиков Кремля. Первый глава КГБ Иван Серов еще до назначения руководил ликвидацией польского подполья, которое осмелилось бросить вызов пророссийской коммунистической власти. Он координировал операцию по задержанию 16 лидеров польского сопротивления.

Эти события получили название "Процесс 16". В 1945 году над лидерами польского движения сопротивления устроили показательный судебный процесс. Их пригласили на "переговоры" и как только те приехали – сразу же арестовали и доставили в Москву на скамью подсудимых.



Иван Серов / Скриншот из программы

Александр Панюшкин

Знакомьтесь, Александр Панюшкин – начальник первого управления КГБ, которое занималось операциями за рубежом. Он лично занимался подготовкой заброски киллеров в Восточную Европу. Именно Панюшкин подготовил Богдана Сташинского, который в 1957 году выстрелит кислотой в украинского политика Льва Ребета, а через 2 года, в 1959 году, – и в Степана Бандеру. Обоих убил в Мюнхене, ФРГ. Кстати, сам Сташинский тоже был украинцем. Он родился на Львовщине в селе Борщовичи.



Александр Панюшкин / Скриншот из программы

В 60-х годах Сташинский с женой сбежали в ФРГ. Там он сдался правоохранительным органам. Признавшись в убийствах, он получил тюремный срок 8 лет. Однако дальнейшая судьба агента до сих пор неизвестна.

Операция "Нептун"

Фальсификация данных

Агенты КГБ искусно заметали за собой следы. Например, после падения Берлинской стены и роспуска спецслужбы ГДР, агенты забрали с собой важнейшие документы, касающиеся деятельности ведомства. То, что забрать не удалось, – сожгли.

Это же история была и после падения коммунистического режима в Румынии. Чтобы отбелить свое имя, в КГБ не брезговали и "менять" историю. Один из глав советской агентуры Александр Шелепин занимался фальсификацией данных по Катынским расстрелам в 1940 году. Он уничтожил сотни документов, которые свидетельствовали, что польских офицеров расстреливали советские военные и спецслужбы.

Создание StB

И это только самые известные личности и операции. Интересная история случилась в Чехословакии. Родина Швейка требовала особых усилий. Это был форпост границы, по которой проходил Железный занавес. Поскольку страна граничила с враждебными ФРГ и Австрией, здесь КГБ не мог расслабиться. Что в итоге и показали события 1968 года.

Чехословакии после войны повезло больше, чем Польше, Украине или Балтийским странам, где красный террор заменил гитлеровский. Сказывались расстояние и довольно крепкая государственная традиция. Лишь через 3 года после освобождения Праги, в феврале 1948 года, компартия совершила переворот. Начались репрессии и преследования несогласных с коммунистическим режимом. Более 100 тысяч человек казнили, более 200 – оказались за решеткой. Тогда же КГБ создали в Чехословакии и свою карманную спецслужбу – StB, которая стала инструментом террора в руках Кремля.

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Спецоперация должна была поставить Западный Берлин на колени

КГБ вместе со своим детищем завербовали в ФРГ политика Альфреда Френцеля, который с 1955 по 1960 годы сливал в Прагу все, что знал насчет планов и деятельности правительства ФРГ. Но этого, как оказалось, было мало. В 1965 году с целью дискредитировать Западную Германию спецслужбы придумали спецоперацию, что помогла бы поставить Западный Берлин на колени.

Удерживая одной рукой режим внутри страны, другой КГБ пытался подложить свинью соперникам за Железным занавесом. В 1965 года кагэбэшники с чешскими агентами поставили на уши всю страну, придумав сенсацию с сокровищами нацистов. В результате операции "Нептун" планировалось спровоцировать громкий международный скандал, который подмочил бы репутацию ФРГ и тамошних политиков.

"В 1966 году должна была быть 12-я годовщина капитуляции Третьего Рейха. Согласно Уголовному кодексу Западной Германии, истекал срок давности за убийство во время войны. Бывшие наци тогда занимали высокие посты в ФРГ. Аутентичные документы, которые найдутся в результате операции "Нептун", должны были дискредитировать Федеральную разведывательную службу ФРГ", – рассказал политолог Томас Рид.

Воплощение легенды о гитлеровских сокровищах

После Второй мировой ходили легенды, что немцы затопили большинство своих сокровищ и тайных документов в австрийском озере Топлиц. Там действительно находили сундуки с фальшивыми британскими банкнотами, ящики с документами. На высшем уровне коммунистические спецслужбы решили воплотить эти легенды в Чехословакии, а к гитлеровскому сокровищу подбросить немного нужных документов.



В КГБ хотели воплотить легенду о гитлеровских сокровищах / Скриншот из программы

Спецсжуба ФРГ (BND) была создана на базе так называемой Оргазизации Гелена. После войны группа нацистов 12-го отдела Генерального штаба германской армии собирала информацию о СССР на всех границах Восточной Европы. А когда в ФРГ создавали свое ведомство, то бывшие наци стали агентами.

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По плану, слив фальшивых документов из озера показал бы всему миру, что проамериканские марионетки и фашистские недобитки из ФРГ приютили и даже дали высокие должности бывшим орлам Гитлера.

"Москва предложила прислать в Прагу пакеты аутентичных нацистских документов. А пока они их собирали, чешские офицеры начали заниматься тем же. Они заполнили 4 деревянных ящика пустыми листами бумаги, состарили их и сбросили на дно", – пояснил политолог Томас Рид.

Видимая сторона операции поражала / Скриншот из программы

Видимая сторона операции "Нептун" поражала. Про водолазов-ищеек, ищущих что-то важное в иле чешских озер, писали газеты и говорил телевизор. Началась дайверская операция по поиску нацистских сокровищ. Озеро оцепили журналисты, полицейские... Им удалось найти ящики. Однако открывать их не стали, а внутри – пустые бумаги. Должны были ждать бандероль из Москвы. А пока правительство Чехословакии громко заявляло на всю страну, что документы о нацистах в рядах ФРГ в этих сундуках.

После широкой огласки таких данных в СМИ, страны которые пострадали во время Второй мировой войны давили бы на ФРГ. Это была холодная война. Повышенный интерес и внимание к западногерманским политикам и высокопоставленным чиновникам изрядно помогли бы соседней Германии,

– отметил историк Петр Кейтхамл.

Посылка из Москвы наконец пришла. Там и в самом деле были некоторые важные документы. Например, оказалось, что немцы хотели пробурить тоннель возле Франции, чтобы взорвать там бомбу и вызвать землетрясение в Ла-Манше. Документы свидетельствовали о попытках провернуть путч в Австрии в 1963 году. И многие другие. Однако ни один из них не дискредитировал спецслужбу ФРГ. Главной задачей было заставить Германию продлить срок давности для военных преступлений. Но в ФРГ это сделали и без операции "Нептун".

"Попытка Германии столкнуться со своим темным прошлым была долгим процессом, который длился десятилетиями. Еще до операции он набирал обороты. Операция "Нептун" была настолько секретной, что даже большинство людей в чехословацком и советском правительствах не знали о ней. Поэтому они были дезинформированы гораздо больше противника", – подчеркнул политолог Томас Рид.

Деньги на ветер

Как для спецоперации в рамках "Нептуна" было сделано очень много. Фальшивые документы везли из другой страны, организовали группу, занимавшуюся подделкой, закупили оборудование для водолазов. Однако это была одна из тех операций, о которых говорят – деньги на ветер. Ведь реальных плодов пируэты с фейковым сокровищем и списками бывший военных преступников Третьего Рейха ни чехам, ни КГБ не принесли. Чего не скажешь о еще одном случае причастности агентов КГБ к историческим событиям в Праге.

Как упал коммунизм в Чехословакии

История о том, как оккупация Чехословакии стала гениальным ходом КГБ и громким провалом их детища – спецслужбы StB. В августе 1968 года страны Варшавского договора (кроме Румынии) оккупировали Чехословакию. Это стало следствием Пражской весны, имевшей целью ослабить давление коммунизма. Агенты координировали действия армии, выискивали тех, кто мог помешать оккупации. Первым закрыли рот журналистам, которые не переставали вести прямые эфиры. После них под раздачу попали и диссиденты, к которым мгновенно приставили наблюдателей. Страну охватил хаос и масштабные столкновения.

Под жестким оккупационным давлением страна жила долгих 20 лет. Сбросить с себя цепи террора и постоянных преследований было очень непросто. Агенты чехословацкой StB пристально следили за тем, чтобы "красный режим" в стране прочно стоял на ногах. Но все изменил молодой агент Людвик Зифчак. Его не устраивала политическая верхушка компартии Чехословакии. Поэтому он придумал план.



Людвик Зифчак / Скриншот из программы

Во время протестов, которые назревали в поддержку жертв режима, он сыграет роль студента, которого якобы убьют полицейские. Тогда партию можно будет обвинить в превышении полномочий и поставить туда своих людей. Так в принципе и произошло. Когда начались стычки с копами, его ударили, он притворился мертвым, но новость о смерти студента – якобы Мартина Шмида – разошлась настолько быстро, что протесты впыхнули с новой силой. Вместо свержения правительственной верхушки люди сбросили весь режим. Коммунизм в Чехословакии упал.

Советская агентура в течение всего своего существования нагоняла страх на мир. Их методы и направления деятельности – будто осьминог. Они засовывают свои щупальца в каждую страну, которая может принести им пользу. Их операции не всегда успешны, не всегда приносят пользу Москве. Однако каждый раз наносят ущерб гражданским. КГБ по уши в крови. Везде, где бы они не были, кровавые следы всегда приводят к одному месту – к воротам Кремля.