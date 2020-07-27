КДБ – спецслужба із специфічною репутацією, на рахунку в якої сотні спецоперацій. На планеті фактично не було місця, куди б не могли дістатися щупальця радянських агентів. Про зухвалі операції на території Східної Європи – читайте далі у програмі "Конфлікти".

Убивства Троцького і Петлюри, викрадення американських секретів роботи над атомною бомбою, тренування палестинських бойовиків – палітра діяльності спеців із Лубянки дійсно широка. І один із її відтінків – компрометація і всілякого роду підстави. Коли у 60-х роках XX століття у світі набирала обертів Холодна Війна – КДБ стояв на вістрі протистояння із Заходом. Більше – у новому випуску "Конфліктів" на 24 каналі.

Читайте також Жахи радянської системи: за якими злочинами стоїть КДБ

Після похолодання між двома наддержавами перспектива проникнення шпигунів – це велика проблема. Обидві сторони ведуть невблаганну кампанію зі спостереження один за одним. Для США пріоритет №1 – КДБ. Для КДБ – ЦРУ. Важко сказати хто із них йде попереду. Однак точно відомо одне – у кожного були великі перемоги і гучні провали.

"Процес 16-ти"

Від самого початку СРСР потребував важелів впливу на владу країн-сателітів. КДБ був тим інструментом який вищерблював і не лише з публічного життя, будь-яких конкурентів чи критиків Кремля. Перший глава КДБ Іван Сєров ще до призначення керував ліквідацією польського підпілля, яке наважилося кинути виклик проросійській комуністичній владі. Він координував операцію із затримання 16 лідерів польського спротиву.

Ці події отрмали назву "Процес 16". 1945 року над лідерами польського руху спротиву влаштували показовий судовий процес. Їх запросили на "переговори" і як тільки ті приїхали – одразу ж зааерштували і доставили в Москву на лаву підсудних.



Іван Сєров / Скриншот з програми

Олександр Панюшкін

Знайомтеся, Олександр Панюшкін – начальник першого управління КДБ, яке займалося операціями за кордоном. Він особисто займався підготовкою закидування кілерів у Східну Європу. Саме Панюшкін підготував Богдана Сташинського, який у 1957 році вистрілить кислотою в українського політика Лева Ребета, а за 2 роки, у 1959 році, – і в Степана Бандеру. Обох убив у Мюнхені, ФРН. До речі, сам Сташинський теж був українцем. Він народився на Львівщині у селі Борщовичі.



Олександр Панюшкін / Скриншот з програми

У 60-х роках Сташинський із дружиною втекли до ФРН. Там він здався правоохоронним органам. Зізнавшись у вбивствах, його кинули за ґрати на 8 років. Однак подальша доля агента досі невідома.

Операція "Нептун"

Фальсифікація даних

Агенти КДБ майстерно замітали за собою сліди. Наприклад, після падіння Берлінської стіни і розпуску спецслужби НДР, агенти позабирали із собою найважливіші документи стосовно діяльності відомства. Те, що забрати не вдалося – спалили.

Такак ж історія була і після падіння комуністичного режиму в Румунії. Щоб відбілити своє ім'я, в КДБ не грубували і "міняти" історію. Один із голів радянської агентури Алєксандр Шелєпін займався фальсифікацією даних по Катинських розстрілах у 1940 році. Він знищив сотні докуметів, які свідчили, що польських офіцерів розстрілювали радянські військові та спецслужби.

Створення StB

І це тільки найвідоміші особистості та операції. Цікава історія трапилася у Чехословаччині. Батьківщина Швейка вимагала особливих зусиль. Це був форпост кордону, по якому проходила Залізна Завіса. Оскільки країна межувала із ворожими ФРН та Австрією, тут КГБ не могло розслабитися. Що зрештою і показали події 1968 року.

Чехословаччині після війни пощастило більше, ніж Польщі, Україні чи Балтійським країнам, де червоний терор замінив гітлерівський. Давалися взнаки відстань і доволі міцна державницька традиція. Лише через 3 роки після звільнення Праги, у лютому 1948 року компартія вчинила переворот. Почалися репресії і переслідування незгідних із комуністичним режимом. Більше 100 тисяч людей стратили, більше 200 – опинилися за ґратами. Тоді ж КДБ створили в Чехословаччині і свою кишенькову спецслужбу – StB, яка стала інструментом терору в руках Кремля.

Читайте також Масовий терор та криваві репресії: як з'явилася найжорстокіша спецслужба СРСР

Спецоперація мала поставити Західний Берлін на коліна

КДБ разом зі своїм дітищем завербували у ФРН політика Альфреда Френцеля, який із 1955 по 1960 роки зливав у Прагу все, що знав стосовно планів і діяльності уряду ФРН. Та цього, як виявилося, було мало. У 1965 році з метою дискредитувати Західну Німеччину спецслужби придумали спецоперацію, що допоможгла би поставити Західний Берлін на коліна.

Тримаючи однією рукою режим всередині країни, іншою КДБ намагався підкласти свиню суперникам за Залізною Завісою. 1965 року КДБ-шники із чеськими агентами поставили на вуха всю країну, придумавши сенсацію зі скарбами нацистів. Внаслідок операції "Нептун" планувалося спровокувати гучний міжнародний скандал, який би підмочив ФРН і тамтешніх політиків.

"У 1966 році мала бути 12-та річниця капітуляції Третього Рейху. Відповідно до кримінального кодексу Західної Німеччини, минав термін давності за убивста під час війни. Колишні наці тоді обіймали високі посади у ФРН. Автентичні документи, які знайдуться внаслідок операції "Нептун", мали дискредитувати Федеральну розвідувальну службу ФРН", – розповів політолог Томас Рід.

Втілення легенди про гітлерівські скарби

Після Другої світової ходили легенди, що втікаючи, німці затопили більшість своїх скарбів і таємних документів в Австрійському озері Топліц. Там дійсно знаходили скрині із фальшивими британськими банкнотами, ящики із документами. На найвищому рівні комуністичні спецслужби вирішили втілити ці легенди в Чехословаччині, а до гітлерівського скарбу підкинути трохи потрібних документів.



В КДБ хотіли втілити легенду про гітлерівські скарби / Скриншот з програми

Спецсжуба ФРН (BND) була створена на базі так званої Оргазізації Гелена. Після війни група нацистів 12-го відділу Генерального штабу німецької армії збирала інфомацію про СРСР на всіх кордонах Східної Європи. А коли у ФРН створювали своє відомство, то колишні наці стали агентами.

Цікаво Нацистські злочинці, які стали агентами німецької розвідки: все про спецслужбу BND

За планом, злив фальшивих документів із озера показав би всьому світу, що проамериканські маріонетки і фашистські недобитки із ФРН прихистили і навіть, дали високі посади колишнім орлам Гітлера.

"Москва запропонувала прислати до Праги пакунки автентичних нацистських документів. А поки вони їх збирали, чеські офіцери почали займатися тим самі. Вони заповнили 4 дерев'яні ящики пустими аркушами паперу, зістарили їх і скинули на дно", – пояснив політолог Томас Рід.



Видима сторона операції вражала / Скриншот з програми

Видима сторона операції "Нептуп" вражала. Про водолазів-нишпорок, що шукають щось важливе в намілі чеських озер писали газети і говорив телевізор. Почалася дайверська операція із пошуку нацистських скарбів. Озеро оточили журналісти, поліцейські... Їм вдалося знайти ящики. Однак відкривати їх не стали, адже всередині – пусті папери. Мусили чекати на бандероль із Москви. А поки – уряд Чехословаччини гучно заявляв на всю країну, що документи про нацистів у рядах ФРН у цих скринях.

Після широкого розголосу таких даних у ЗМІ, країни які постраждали під час Другої світової війни тисли би на ФРН. Це була Холодна Війна. Підвищений інтерес та увага до західнонімецьких політиків і високопосадовців неабияк допомогли би сусідній Німеччині,

– зазначив історик Петро Кейтхамл.

Посилка із Москви нарешті прийшла. Там і справді були деякі важливі документи. Наприклад, виявилося, що німці хотіли пробурити тонель біля Франції, щоб підірвати там вибухівку і спричинити землетрус у Ла-Манші. Документи свідчили про спроби провернути путч в Австрії 1963 року. І багато інших. Однак жоден із них не дискредитував спецслужбу ФРН. Головним завданням було змусити Німеччину продовжити термін давності для воєнних злочинів. Та у ФРН це зробили і без операції "Нептун".

"Намагання Німеччини зіткнутися зі своїм темним минулим було довгим процесом, який тривав десятиліттями. Ще до операції він набирав обертів. Операція "Нептун" була настільки секретною, що навіть більшість людей в чехословацькому та радянському урядах не знали про неї. Тому вони були дезінформовані набагато більше за противника", – підкреслив політолог Томас Рід.

Гроші на вітер

Як для спецоперації в рамках "Нептуна" було зроблено дуже багато. Фальшиві документи везли з іншої країни, організували групу, що займалася підробкою, закупили обладнання для водолазів. Однак це була одна із тих операцій, про які кажуть – гроші на вітер. Адже реальних плодів піруети з фейковим скарбом і списками колишній військових злочинців Третього Рейху ані для чехів, ані для КДБ після цього не було. Чого не скажеш про ще один випадок причетності КДБшних агентів до історичних подій у Празі.

Як впав комунізм у Чехословаччині

Історія про те, як окупація Чехословаччини стала геніальним ходом КДБ і гучним провалом їхнього дітища – спецслужби StB. У серпні 1968 року країни Варшавського договору (крім Румунії) окупували Чехословаччину. Це стало наслідком Празької весни, що мала на меті послабити тиск комунізму. Агенти координували дії армії, вишукували тих, хто міг перешкодити окупації. Першим закрили рот журналістам, які не переставали вести прямі ефіри. Після них під роздачу потрапили і дисиденти, до яких миттєво приставили спостерігачів. Країну озопив хаос і масштабні сутички.

Під жорстким окупаційим тиском країна жила довгих 20 років. Скинути із себе кайдани терору і постійних переслідувань було дуже не просто. Агенти чехословацької StB пильно стежили за тим, щоб "червоний режим" у країні міцно стояв а ногах. Та все змінив молодий агент Людвік Зіфчак. Його не влаштовувала політична верхівка компартії Чехословаччини. Тому він придумав план.



Людвік Зіфчак / Скриншот з програми

Під час протестів, що назрівали на підтримку жертв режиму, він зіграє роль студента, якого нібито уб'ють поліцейські. Тоді партію можна буде звинувавтити у перевищенні повноважень і поставити туди своїх людей. Так в принципі і сталося. Коли почалися сутички із копами, його вдарили, він прикинувся мертвим, але новина про смерть студента – нібито Мартіна Шміда – розійшлася настільки швидко, що протести сколихнуло із новою силою. Замість повалення урядової верхівки, люди скинули весь режим. Комунізм у Чехословаччині впав.

Радянська агентура протягом усього свого існування наганяла страх на світ. Їхні методи і напрямки діяльності – ніби восьминіг. Вони засовують свої щупальця у кожну країну, яка може принести їм користь. Їхні операції не завжди успішні, не завжди приносять користь для Москви. Однак щоразу завдають шкоди цивільним. КДБ по вуха у крові. Всюди, де б вони не були, криваві сліди завжди приводять до одного місця – до воріт Кремля.