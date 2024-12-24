Как произошла хакерская атака на государственные реестры Украины и каковы последствия

В ночь на 20 декабря состоялась крупнейшая за последнее время кибератака на государственные реестры. Ее осуществили россияне с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

По состоянию на сегодня из-за кибернетической атаки цифровые услуги остановлены, потому что есть вмешательство в работу информационно-коммуникационной системы Министерства юстиции Украины. Эксперт по кибербезопасности, член комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко сказал 24 Каналу, почему врагу удалось осуществить такую мощную атаку и когда будут ликвидированы ее последствия.

Важно Масштабная кибератака на госреестры: украли ли данные, как работают нотариусы и когда все восстановят

Когда начнут работать реестры

Сейчас правоохранительные органы проводят соответствующие расследования, а специалисты по киберзащите анализируют уровень кибератаки и поражения. По мнению эксперта по кибербезопасности, восстановление будет долговременным.

Не один, два, или три дня, возможно, недели, или может даже и больше. Однако надеюсь, что все же вскоре часть соответствующих реестров начнет работать,

– отметил Федиенко.

К слову, есть огромная разница между похищением информации и похищением базы данных. Ведь можно похитить базу данных, но остается вопрос, чем и как ее открыть.

Какие реестры зацепила кибератака

Есть много информации о том, какие именно реестры задела кибератака. Говорят, что атакованы были не только государственные реестры Минюста, но и Министерства обороны.

Нет, это разные распорядители информационно-коммуникационной системы. То есть это Министерство юстиции, а то Министерство обороны. Например, реестры Армия +, Резерв, Оберег и другие находятся под руководством управления Минобороны. Конечно, они взаимодействовали с этим реестром, но это было одностороннее взаимодействие,

– пояснил член комитета ВР по нацбезопасности.

По протоколу будут проверены все реестры. Однако пока нет подтвержденной информации, что реестры, касающиеся Министерства обороны были поражены или имеют признаки поражения.

Почему России удалось осуществить такую мощную атаку

Враг в очередной раз доказал, что его нельзя недооценивать. Россияне системно работают над нашим информационным цифровым пространством для того, чтобы его максимально разрушить.

Обратите внимание! В СБУ говорят, что к кибератаке может быть причастна Россия, поэтому событие документируют как очередное военное преступление.

Да, это была достаточно глубинная атака, которую проводили не просто обычные хакеры. По мнению члена комитета ВР по нацбезопасности, к кибератаке были привлечены соответствующие российские спецслужбы.

Сейчас гражданам Украины не стоит переживать. Государство заботилось и будет заботиться о защите информационного пространства. Вся информация будет восстановлена,

– заверил эксперт по кибербезопасности.

По его словам, это произошло по двум причинам. Первая причина – человеческий фактор. Возможно, где-то недосмотрели, или что-то произошло. Вторая – то, что парламент не смог принять законопроект, который касался бы улучшения административных вопросов по киберзащите государственных объектов информационных и объектов критической структуры.

Действительно ли россияне хотели похитить реестр украинских детей

Также появлялась информация, что одной из целей оккупантов была атака реестров украинских детей, которых они вывезли, чтобы как-то замести следы.

Я не видел этой информации в профильных форумах россиян, где они обсуждают эти вопросы. Более того, они даже выкладывают образы вроде этой базы данных, но сами пишут, что не могут открыть эти профили и не имеют чем прочитать информацию внутри,

– добавил Федиенко.

Проще говоря, они похитили сейф, но открыть его не могут.