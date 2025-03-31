В Укрзализныце рассказали, была ли утечка данных о пассажирах и грузах во время кибератаки

Недавно произошла кибератака на Укрзализныцю. Во время этой кибератаки утечки данных не было.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, о чем сообщили в Суспільне, информирует 24 Канал.

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Во время кибератаки не было утечки о грузах или данных пассажиров

Во время кибератаки утечки данных не было, поскольку система не хранит личные данные пассажиров и информацию о военных грузах.

Никакие информации о специальных или военных грузах в наших системах не хранится. Не буду вдаваться в детали, но существует другой документооборот, который является защищенным, не является цифровым и происходит в закрытых каналах. Поэтому даже, если враг пытался какую-то информацию относительно этого получить, то эта информация защищена и не является доступной из-за для цифровых атак,

– сказал он.

Также Перцовский заявил, что во время кибератаки не было утечки персональных данных пассажиров.

"Укрзализныця не хранит персональных данных наших пассажиров. У нас есть обмен данными, в частности, с Дією, но все построено так, что мы просто получаем отклик от системы подтверждения или неподтверждения определенных людей, не сохраняя при этом персональные данные наших пассажиров", – сказал руководитель УЗ.

Напомним, что в компании главным подозреваемым в кибератаке считают Россию.