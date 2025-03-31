"Железная дорога третий год подряд находится под вражескими атаками физической инфраструктуры. И очень много уже было попыток атаковать нашу киберинфраструктуру. И на этот раз была на самом деле директируемая, очень хорошо спланированная, продуманная ИТ-атака", – сказал Перцовский на пресс-брифинге в понедельник.
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В Укрзализныце назвали главного подозреваемого в кибератаке на систему компании
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Недавно на системы Укрзализныци была осуществлена мощная кибератака. Председатель правления Александр Перцовский сообщил, что главным подозреваемым в кибератаке считает Россию.