"Железная дорога третий год подряд находится под вражескими атаками физической инфраструктуры. И очень много уже было попыток атаковать нашу киберинфраструктуру. И на этот раз была на самом деле директируемая, очень хорошо спланированная, продуманная ИТ-атака", – сказал Перцовский на пресс-брифинге в понедельник.