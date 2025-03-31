Там також наголосив, що Укрзалізниця уже третій рік страждає й від атак на фізичну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського у понеділок, 31 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Перцовський розповів, що Укрзалізницю неодноразово намагалися атакувати хакери.

Залізниця третій рік поспіль знаходиться під ворожими атаками фізичної інфраструктури. І дуже багато вже було спроб атакувати нашу кіберінфраструктуру. І цього разу була насправді директована, дуже добре спланована, продумана ІТ-атака,

– сказав він.

Глава правління АТ "УЗ" зауважив, що було зроблено усе, аби мінімізувати вплив кібератаки на рух потягів – жоден потяг не спинився.

Дослідження показують, що за цей період своєчасність прибуття рейсів склала 96%.

Перцовський також розповів, що машиністи отримали свої повідомлення про деякі обмеження швидкості в ручному форматі, а працівники станцій працювали 2 – 3 зміни, щоб прийняти всі вантажі.